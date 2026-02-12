€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Stiri Un candidat la alegerile prezidențiale din Franța promite referendum privind migrația
Data publicării: 19:55 12 Feb 2026

Un candidat la alegerile prezidențiale din Franța promite referendum privind migrația
Autor: Ioan-Radu Gava

steagul frantei Foto: Unsplash

Fostul ministru de interne Bruno Retailleau, candidat la prezidenţiale, promite un referendum privind imigraţia.

Candidat declarat la alegerile prezidenţiale din 2027 din Franţa, fostul ministru de interne Bruno Retailleau a promis joi că "va supune direct referendumului mai multe proiecte legislative majore" dacă va fi ales, în special pentru "a reduce drastic imigraţia", relatează AFP.

"Nu trebuie să mai guvernăm împotriva poporului", a afirmat el într-un discurs transmis în direct pe reţelele de socializare.

Pe lângă imigraţie, liderul Les Républicains (LR, dreapta) a promis, de asemenea, referendumuri pentru a "iniţia o adevărată revoluţie în sistemul nostru de justiţie penală" şi pentru a "restabili supremaţia legii naţionale atunci când vine vorba de protejarea intereselor noastre fundamentale".

Hotărât să "impună autoritatea Republicii peste tot", el a dat asigurări că "nu va da înapoi" şi "nu va ceda în faţa violenţei, nici a corectitudinii politice, nici a exceselor statului de drept care s-a întors împotriva dreptului francezilor de a trăi în pace şi securitate".

CITEȘTE ȘI                -               Macron cheamă Europa la luptă împotriva SUA: Ne vor ataca în lunile următoare, acest lucru este sigur. Trump vrea dezmembrarea UE

"Nu vreau să fiu preşedinte al Republicii din obsesie pentru putere, ci dintr-un simţ al datoriei", a declarat fostul ministru de interne.

Spunând că "refuză să lase ţara noastră în starea sa actuală", el a descris "o Franţă care se scufundă şi se estompează, într-o lume din ce în ce mai ameninţătoare", şi a afirmat că, "pentru a înfrunta tulburările lumii, ţara noastră trebuie mai întâi să-şi pună ordine în propriile treburi".

"Voi fi preşedintele ordinii, justiţiei şi mândriei franceze", a subliniat el, promiţând să "supună direct unui referendum mai multe acte legislative majore" dacă va câştiga.

CITEȘTE ȘI                -               Macron, scos din ecuație de doi parteneri-cheie: Jocurile sunt făcute / 2026 va fi anul nostru

Inițiativa, în contradicție cu Legea Fundamentală

În fruntea priorităţilor - o consultare publică "pentru a reduce drastic imigraţia", care, în opinia sa, "nu este o oportunitate", deoarece, "dincolo de un anumit număr, o societate multiculturală devine întotdeauna o societate multiconflictuală".

Aceste proiecte riscă însă să intre în conflict cu Constituţia: nici imigraţia, nici justiţia nu sunt supuse în prezent referendumului.

Liderul LR intenţionează, de asemenea, să "reconstruiască modelul nostru social", ceea ce va necesita "a face economii şi alegeri". Din acest motiv, el "îşi asumă responsabilitatea de a acorda prioritate oamenilor oneşti şi muncii în detrimentul asistenţei sociale", poziţionându-se drept "protectorul Franţei muncitoare, nu al Franţei profitorilor".

Retailleau şi-a exprimat, de asemenea, intenţia de a "pune statul la locul său", un stat care "nu poate cheltui mai mult decât câştigă", promiţând în acelaşi timp să "relanseze o politică familială majoră".

"Nu voi promite nimic din ce nu pot respecta", a insistat candidatul, care doreşte, de asemenea, să "reorienteze protejarea mediului nostru către o ecologie a progresului" şi îşi doreşte o "refondare prin merit şi libertate" a şcolii, care a devenit, potrivit lui, "o maşină de reproducere a inegalităţilor".

De la plecarea sa din guvern în octombrie, fostul ministru de interne a trecut printr-o perioadă de acalmie, aşa cum a recunoscut unul dintre apropiaţii săi.

Retailleau a ales să-şi anunţe candidatura chiar înainte de a cunoaşte propunerile grupului de lucru pe care el însuşi l-a format pentru a defini metoda de desemnare a candidatului LR. Aceste propuneri sunt aşteptate până la sfârşitul lunii februarie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Bruno Retailleau
franta
migratie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 46 minute
De ce un gest banal ajunge să doară ca o lovitură și cum se leagă asta de trauma relațională
Publicat acum 3 ore si 8 minute
Artă rupestră, veche de 10.000 de ani, descoperită în Egipt
Publicat acum 3 ore si 22 minute
Rihanna, „jefuită” la raftul de legume. O pensionară i-a luat căruciorul de sub ochi
Publicat acum 3 ore si 52 minute
Primele declarații ale lui Robert Negoiță după ridicarea controlului judiciar
Publicat acum 3 ore si 56 minute
Cum îți alegi partenerul pe baza rănilor vechi. Răspunsul psihologilor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 16 minute
Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Publicat acum 12 ore si 32 minute
Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Publicat acum 6 ore si 18 minute
Saturn în Berbec, 2026-2028. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 9 ore si 32 minute
De ce vinde Carrefour afacerea din România? Probleme pentru frații Pavăl
Publicat acum 16 ore si 18 minute
Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close