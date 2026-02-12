Audiența PRO TV după scoaterea din grilă a emisiunii "La Măruță". Câți români s-au uitat la serialul turcesc Leyla, difuzat în locul ei

În locul emisiunii "La Măruță", scoasă din grila PRO TV, este acum difuzat serialul turcesc Leyla. Iată câți români l-au urmărit.
Emisiunea „La Măruță”, s-a încheiat oficial, vineri, 6 februarie 2026, atunci când a fost difuzată ultima ediție. În locul ei PRO TV difuzează acum serialul turcesc Leyla.
Paginademedia.ro a analizat cifrele primelor două zile în care a fost difuzat serialul turcesc între orele 15.00-16.00 la postul de televiziune, 9 februarie și 10 februarie, depistând diferenţe de audienţă, dar nu foarte mari. Luni, la primul episod, a fost un interes ceva mai mare pe intervalul pe care era, până vineri, emisiunea prezentată de Cătălin Măruţă, potrivit sursei citate. Totuși, atât luni, cât și marți serialul Leyla a fost depăşit fie de reluările emisiunii "Jocul cuvintelor" cu Dan Negru de pe Kanal D, fie de emisiunea "Mireasa" de pe Antena 1 (depinde de segmentul de audienţă: naţional, urban sau comercial).
La nivelul întregii ţări, luni, 9 februarie, primul episod din Leyla a reuşit să fie a doua opţiune a românilor. A fost depășit de emisiunea "Jocul cuvintelor" de pe Kanal D. Aproape 580.000 de români a fost media audienței înregistrate de PRO TV luni, în intervalul orar 15:00-16:00. Asta în timp ce în ziua în care PRO TV anunța că va scoate din grilă emisiunea "La Măruță", media emisiunii a fost până în jumătate de milion.
Top naţional luni, 9 februarie:
1. Kanal D - 790.000
2. Pro TV - 580.000
3. Antena 1 - 575.000
Top urban luni, 9 februarie:
1. Kanal D - 290.000
2. Antena 1 - 270.000
3. Pro TV - 225.000
Top comercial luni, 9 februarie:
1. Antena 1 - 210.000
2. Pro TV - 150.000
3. Kanal D - 145.000
Marți, 10 februarie, serialul tucesc Leyla a scăzut sub jumătate de milion de români la nivel naţional, dar a urcat la oraşe.
Top naţional 10 februarie:
1. Kanal D - 760.000
2. Antena 1 - 760.000
3. Pro TV - 495.000
Top urban 10 februarie:
1. Kanal D - 300.000
2. Pro TV - 240.000
3. Antena 1 - 210.000
Top comercial 10 februarie:
1. Antena 1 - 193.000
2. Kanal D - 152.000
3. Pro TV - 122.000
de Anca Murgoci