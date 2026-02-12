Audiența PRO TV după scoaterea din grilă a emisiunii "La Măruță". Câți români s-au uitat la serialul turcesc Leyla, difuzat în locul ei

Emisiunea „La Măruță”, s-a încheiat oficial, vineri, 6 februarie 2026, atunci când a fost difuzată ultima ediție. În locul ei PRO TV difuzează acum serialul turcesc Leyla.

Paginademedia.ro a analizat cifrele primelor două zile în care a fost difuzat serialul turcesc între orele 15.00-16.00 la postul de televiziune, 9 februarie și 10 februarie, depistând diferenţe de audienţă, dar nu foarte mari. Luni, la primul episod, a fost un interes ceva mai mare pe intervalul pe care era, până vineri, emisiunea prezentată de Cătălin Măruţă, potrivit sursei citate. Totuși, atât luni, cât și marți serialul Leyla a fost depăşit fie de reluările emisiunii "Jocul cuvintelor" cu Dan Negru de pe Kanal D, fie de emisiunea "Mireasa" de pe Antena 1 (depinde de segmentul de audienţă: naţional, urban sau comercial).

Luni, 9 februarie: Serialul tucesc Leyla, a doua opţiune pe ţară

La nivelul întregii ţări, luni, 9 februarie, primul episod din Leyla a reuşit să fie a doua opţiune a românilor. A fost depășit de emisiunea "Jocul cuvintelor" de pe Kanal D. Aproape 580.000 de români a fost media audienței înregistrate de PRO TV luni, în intervalul orar 15:00-16:00. Asta în timp ce în ziua în care PRO TV anunța că va scoate din grilă emisiunea "La Măruță", media emisiunii a fost până în jumătate de milion.

Top naţional luni, 9 februarie:

1. Kanal D - 790.000

2. Pro TV - 580.000

3. Antena 1 - 575.000

Top urban luni, 9 februarie:

1. Kanal D - 290.000

2. Antena 1 - 270.000

3. Pro TV - 225.000

Top comercial luni, 9 februarie:

1. Antena 1 - 210.000

2. Pro TV - 150.000

3. Kanal D - 145.000

Marţi, 10 februarie: Serialul turcesc Leyla a scăzut pe ţară, dar a câştigat la oraşe

Marți, 10 februarie, serialul tucesc Leyla a scăzut sub jumătate de milion de români la nivel naţional, dar a urcat la oraşe.

Top naţional 10 februarie:

1. Kanal D - 760.000

2. Antena 1 - 760.000

3. Pro TV - 495.000

Top urban 10 februarie:

1. Kanal D - 300.000

2. Pro TV - 240.000

3. Antena 1 - 210.000

Top comercial 10 februarie:

1. Antena 1 - 193.000

2. Kanal D - 152.000

3. Pro TV - 122.000