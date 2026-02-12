€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Stiri Audiența PRO TV după scoaterea din grilă a emisiunii "La Măruță". Câți români s-au uitat la serialul turcesc Leyla, difuzat în locul ei
Data actualizării: 15:53 12 Feb 2026 | Data publicării: 14:46 12 Feb 2026

Audiența PRO TV după scoaterea din grilă a emisiunii "La Măruță". Câți români s-au uitat la serialul turcesc Leyla, difuzat în locul ei
Autor: Doinița Manic

imagine cu o telecomanda, televizor Primul episod din Leyla a reuşit să fie a doua opţiune a românilor. Foto: Pixabay

În locul emisiunii "La Măruță", scoasă din grila PRO TV, este acum difuzat serialul turcesc Leyla. Iată câți români l-au urmărit.

Emisiunea „La Măruță”, s-a încheiat oficial, vineri, 6 februarie 2026, atunci când a fost difuzată ultima ediție. În locul ei PRO TV difuzează acum serialul turcesc Leyla.

Paginademedia.ro a analizat cifrele primelor două zile în care a fost difuzat serialul turcesc între orele 15.00-16.00 la postul de televiziune, 9 februarie și 10 februarie, depistând diferenţe de audienţă, dar nu foarte mari. Luni, la primul episod, a fost un interes ceva mai mare pe intervalul pe care era, până vineri, emisiunea prezentată de Cătălin Măruţă, potrivit sursei citate. Totuși, atât luni, cât și marți serialul Leyla a fost depăşit fie de reluările emisiunii "Jocul cuvintelor" cu Dan Negru de pe Kanal D, fie de emisiunea "Mireasa" de pe Antena 1 (depinde de segmentul de audienţă: naţional, urban sau comercial).

Luni, 9 februarie: Serialul tucesc Leyla, a doua opţiune pe ţară

La nivelul întregii ţări, luni, 9 februarie, primul episod din Leyla a reuşit să fie a doua opţiune a românilor. A fost depășit de emisiunea "Jocul cuvintelor" de pe Kanal D. Aproape 580.000 de români a fost media audienței înregistrate de PRO TV luni, în intervalul orar 15:00-16:00. Asta în timp ce în ziua în care PRO TV anunța că va scoate din grilă emisiunea "La Măruță", media emisiunii a fost până în jumătate de milion.

Top naţional luni, 9 februarie:

1. Kanal D - 790.000

2. Pro TV - 580.000

3. Antena 1 - 575.000

Top urban luni, 9 februarie:

1. Kanal D - 290.000

2. Antena 1 - 270.000

3. Pro TV - 225.000

Top comercial luni, 9 februarie:

1. Antena 1 - 210.000

2. Pro TV - 150.000

3. Kanal D - 145.000

Marţi, 10 februarie: Serialul turcesc Leyla a scăzut pe ţară, dar a câştigat la oraşe

Marți, 10 februarie, serialul tucesc Leyla a scăzut sub jumătate de milion de români la nivel naţional, dar a urcat la oraşe.

Top naţional 10 februarie:

1. Kanal D - 760.000

2. Antena 1 - 760.000

3. Pro TV - 495.000

Top urban 10 februarie:

1. Kanal D - 300.000

2. Pro TV - 240.000

3. Antena 1 - 210.000

Top comercial 10 februarie:

1. Antena 1 - 193.000

2. Kanal D - 152.000

3. Pro TV - 122.000

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pro tv
la maruta
catalin maruta
serial turcesc
audiente tv
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru Franța
Publicat acum 12 minute
Cătălin Predoiu a discutat cu ambasadorul Canadei la București despre intensificarea cooperării în combaterea criminalității organizate transnaționale și consolidarea securității
Publicat acum 28 minute
Canabis de 4,5 kilograme, adus din Spania prin curier la Galați. Un tânăr a fost prins în flagrant
Publicat acum 35 minute
De ce vinde Carrefour afacerea din România? Probleme pentru frații Pavăl
Publicat acum 45 minute
Primele unități administrative care se comasează! Anunț făcut de la vârful PNL
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Publicat acum 3 ore si 35 minute
Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Publicat acum 7 ore si 21 minute
Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
Publicat acum 7 ore si 42 minute
Trei persoane pe lista lui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE. Când ar putea fi făcute numirile
Publicat acum 4 ore si 2 minute
Marele câștigător după ce Carrefour a confirmat că vinde magazinele din România fraților Pavăl
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close