DCNews Stiri Internațional SUA vor începe  să plătească sumele datorate ONU
Data publicării: 08:16 12 Feb 2026

SUA vor începe  să plătească sumele datorate ONU
Autor: Crişan Andreescu

onu

SUA vor începe 'în câteva săptămâni' să plătească miliardele de dolari pe care le datorează Națiunilor Unite, continuând în același timp să solicite reforme, a declarat miercuri ambasadorul american la ONU, scrie AFP.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat în ianuarie că organizația ar putea fi paralizată dacă țările nu plătesc sumele datorate.

În ultimele luni, administrația președintelui Donald Trump și-a redus plățile către unele agenții ONU și a respins sau amânat anumite contribuții obligatorii.

În total, Washingtonul datorează ONU peste două miliarde de dolari din participarea sa la bugetul regulat și aproape la fel de mult pentru bugetul operațiunilor de menținere a păcii.

'Vom plăti aceste sume datorate', a declarat miercuri în fața presei ambasadorul american, Mike Waltz, în timpul unei vizite la Geneva.

El a adăugat că banii vor începe să fie plătiți 'în câteva săptămâni', dar nu a oferit detalii.

Diplomatul a precizat că Washingtonul își menține însă cererea de reforme în cadrul ONU.

Vezi și: Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie de la centralele pe cărbune

'Trebuie să existe reforme și vom menține presiunea de a cere eficiență', a spus Waltz.

'Vom continua să le cerem acestor agenții (ale ONU) să facă cel puțin la fel de mult, dacă nu chiar mai mult, cu mai puține resurse financiare', a adăugat el.

De la revenirea lui Donald Trump la putere acum un an, Statele Unite s-au retras din mai multe agenții ONU, inclusiv din Organizația Mondială a Sănătății (OMS), alimentând temerile legate de dorința de a rupe legătura cu multilateralismul.

Waltz, în această calitate, a abordat din nou preocupările legate de 'Consiliul pentru Pace' înființat de Donald Trump, care, potrivit acestuia, 'nu este menit să înlocuiască ONU, ci să o completeze'. (Agerpres)

