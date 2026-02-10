JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12

Slovenia (Nika Prevc, Domen Prevc, Nika Vodan, Anze Lanisek) s-a impus clar, cu 1.069,2 puncte, la trambulina normală de la Predazzo, fiind urmată de Norvegia, cu 1.038,3 puncte. Pe lângă campioana olimpică Anna Odine Stroem, scandinavii au contat şi pe Eirin Maria Kvandal, pe Kristoffer Eriksen Sundal şi pe Marius Lindvik. Podiumul a fost completat de Japonia, cu 1.034, puncte, care a evoluat în formula Nozomi Maruyama, Sara Takanashi, Ryoyu Kobayashi şi Ren Nikaido.

Citește și: Care e cel mai periculos sport de la JO de iarnă 2026. Riscul de accidentare este mare

Pentru Domen Prevc (26 ani) este o revanşă după ce s-a clasat doar al şaselea la individual masculin. Şi sora sa Nika (20 ani) a avut o decepţia la individual feminin, obţinând doar medalia de argint. Fratele lor mai mare Peter a deschis calea spre succes familiei, el având patru medalii olimpice.

Frații Prevc, lideri și în Cupa Mondială

Domen şi Nika domină clasamentele Cupei Mondiale şi au câştigat titlurile de campioni mondiali anul trecut, la Trondheim. Slovenii mai au o şansă şa aur în weekend, la trambulina mare.

România (Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber) a ocupat ultimul loc, 12, după prima manşă, cu 393,1 puncte, ratând calificarea în manşa finală (top 8).

Locul 12 reprezintă cea mai bună clasare a României până acum la JO 2026.