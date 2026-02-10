€ 5.0910
Bolojan vrea să închidă medicii în țară. Dr. Chirculescu: URSS nu mai există, domnule prim-ministru, așa că străduiți-vă să fiți politician, nu politruc!
Data actualizării: 23:07 10 Feb 2026 | Data publicării: 23:06 10 Feb 2026

Bolojan vrea să închidă medicii în țară. Dr. Chirculescu: URSS nu mai există, domnule prim-ministru, așa că străduiți-vă să fiți politician, nu politruc!
Autor: Anca Murgoci

ilie bolojan_INQUAM_Photos_George_Calin Ilie Bolojan / Inquam Photos / George Călin

Dr. Florin Chirculescu, medic primar chirurgie toracică la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, a transmis un mesaj după ce Ilie Bolojan și-a dezvăluit planul pentru medici.

Premierul Ilie Bolojan susține ca absolvenții facultăților de medicină de stat să rămână să lucreze în România pentru o perioadă de cel puțin câțiva ani după absolvire.

„În ce privește problemele legate de dezechilibre rural - urban, medici și așa mai departe, eu voi susține că, dacă beneficiezi, în țara noastră, de o pregătire medicală pe toată durata parcursului - studii făcute la buget, rezidențiat plătit de statul român - ai o obligație față de țara aceasta. Și cel puțin câțiva ani de zile - doi, trei, patru, cinci ani de zile - trebuie să lucrezi undeva în România. Dar haideți să punem asta în practică”, a afirmat prim-ministrul, marți, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România.

Dr. Florin Chirculescu a zis că ce a spus Ilie Bolojan îi amintește de Nicolae Ceaușescu

„Multiubite și stimate domnule Bolojan! Prin prezenta, vă aduc la cunoștință că un acquis comunitar major e LIBERA CIRCULAȚIE A PERSOANELOR – a medicilor implicit. Totodată, vă amintesc că au mai fost politicieni români, tovarășul Nicolae Ceașușescu, de pildă, care și-au propus să țină oamenii cu forța în țară, când România făcea parte din lagărul socialist. Ce s-a întâmplat atunci? Cine a vrut să plece, tot a plecat!


Știu ce vă stă pe limbă: că statul plătește școlarizarea medicilor, și că, prin urmare, absolventul de medicină contractează o datorie morală față de patria-mumă. Eu m-aș referi, însă, la aranjamentele financiare, pe care același predecesor al dumneavoastră, Ceaușescu Nicolae, le-a solicitat celor ce fugeau din scumpa lor țară, de prea mult bine! În context, vă atrag atenția că dacă veți insista pe această cale, medicii care vor părăsi România se vor achita de datorii cu o corectitudine pe care dumneavoastră nu o aveți față de cetățenii pe care pretindeți că-i serviți, împilându-i. Altfel spus, medicii își vor cumpăra plecarea de aici până la ultima centimă, ceea ce v-ar transforma... În ce v-ar transforma, domnule Bolojan?


Realizez că v-am ridicat suficiente probleme de înțelegere, așa că mă opresc, nu înainte de a vă atrage atenția că sunt mari șanse să pierdeți procese la CEDO, dacă persistați în ideea de a restrânge dreptul la libera circulație al unor cetățeni europeni.


În concluzie, îmi permit să vă dau un sfat: plătiți personalul după cum se cuvine, domnule, și nu mă refer doar la medici, căci de-ar fi să mă refer strict la medici, aveți MARI DATORII FINANCIARE la ei: se împlinesc 9 ani de când Guvernul plătește gărzile la jumătate față de cât ar trebui să le plătească. Ați calculat vreodată care e volumul datoriilor pe care le-ați acumulat la noi, medicii, prin incorectitudine (a se citi: furt calificat), domnule Bolojan?


URSS nu mai există, domnule prim-ministru, așa că străduiți-vă să fiți politician, nu politruc!”, a scris medicul Florin Chirculescu pe Facebook.

EXCLUSIV Planul lui Bolojan pentru medici are fisuri majore. Ce nu știe premierul 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

