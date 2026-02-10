€ 5.0910
Stiri

Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Data actualizării: 23:49 10 Feb 2026 | Data publicării: 23:49 10 Feb 2026

Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Autor: Alexandra Curtache

flan de turron Foto: Captură video Youtube Cocina con Carmen

„Flanul de turrón, desertul spaniol care cucerește și gusturile românilor, este o cremă fină și catifelată, asemănătoare cu clasicul nostru zahăr ars, însă fără ouă și fără coacere. Aromat cu turrón, pralină tradițională din migdale și miere, acest deliciu combină dulceața caramelului cu gustul bogat de migdale, oferind un desert rapid și elegant.”

În Spania, unde bucătăria de reciclare este deja o tradiție în plină expansiune, transformarea bucăților de turrón rămase într-un desert delicios este o idee minunată. În plus, acest flan de turrón se prepară fără cuptor și fără ouă, fiind astfel o rețetă foarte ușoară și rapidă.

În acest fel, nu numai că se evită risipa, dar se poate surprinde orice invitat cu un desert cu adevărat delicios. 

Flan de turrón - Ingrediente

  • 220 g de turrón de Jijona
  • 600 ml de lapte
  • 200 ml de smântână lichidă pentru frișcă
  • 50 g zahăr (alb sau brun)
  • 5 ml esență de vanilie
  • 2 plicuri de lapte praf
  • 5 ml suc de lămâie sau portocală
  • 100 g zahăr alb pentru caramel
  • 30 ml apă pentru caramel

Cum se prepară acest flan de turrón

Într-o cratiță mică, începem să preparăm caramelul pentru flan amestecând 100 g de zahăr cu apă și suc de lămâie sau portocală.

Încălzim la foc mediu fără a amesteca, lăsând zahărul să se topească și să capete o culoare aurie.

Când este gata, turnăm caramelul pe fundul formelor sau al formelor de flan și îl lăsăm să se răcească.

Apoi, într-o altă cratiță, turnăm laptele și smântâna lichidă. Încălzim la foc mic și adăugăm esența de vanilie.

Tăiem nuga de Jijona în bucăți și o adăugăm, amestecând cu un tel până se topește complet și se integrează în amestec.

În acest moment, trebuie să dizolvăm plicurile de caș în puțin lapte rece pentru a le adăuga în cratiță cu amestecul de nuga.

Amestecând continuu, punem pe foc mediu până când amestecul se îngroașă puțin, dar fără a ajunge la fierbere.

Turnăm amestecul peste caramelul deja răcit în formele de flan sau în formele pe care le-am folosit.

Lăsăm să se răcească la temperatura camerei, apoi le punem la frigider timp de cel puțin 4 ore sau până se întăresc complet.

În cele din urmă, pentru a le scoate din forme, trecem un cuțit pe margini și răsturnăm flanul pe o farfurie, și ne bucurăm de acest desert!

Sfaturi

Dacă nu aveți praf de coagulare, puteți folosi gelatină neutră, dar trebuie să țineți cont de faptul că textura se va schimba puțin. Ca sfat, puteți adăuga fructe uscate mărunțite deasupra pentru a decora și a da o notă crocantă.

Deși turrónul rămas de la Crăciun este perfect pentru prepararea acestui flan, acesta poate fi și ingredientul principal al multor alte rețete. De exemplu, poate fi folosit pentru prepararea unor trufe care combină gustul dulce și sărat. Trebuie doar să amestecați bucăți de turrón cu brânză cremă, să formați bile mici și să le acoperiți cu cacao pudră, nucă de cocos rasă sau fructe uscate mărunțite.

O altă opțiune este să adăugați nuga rămasă într-un biscuit sau brioșe. Trebuie să o zdrobiți și să o adăugați în aluat împreună cu un pic de scorțișoară sau coajă de portocală rasă. Rezultatul va fi un desert foarte pufos și plin de aromă, care va uimi pe oricine îl va gusta.

Turronul poate fi transformat chiar și într-o cremă de zahăr ars, amestecându-l cu frișcă și lapte condensat, fiind ideal pentru a fi savurat în orice perioadă a anului.

x close