Plăcintă cu brânză „ciufulită” - rețeta delicioasă și ușor de făcut cucerește internetul

O combinație de brânză sărată și dulce, foi crocante și topping cremos transformă această plăcintă într-un desert sau aperitiv de senzație.

Pentru o tavă de 35 x 26 cm, rețeta propune un amestec echilibrat între brânza telemea sărată și brânza dulce, completate de ouă, iaurt grecesc și un strop de ulei. Textura plăcintei este dată de foi de plăcintă mototolite direct în compoziție, ceea ce îi conferă aspectul „ciufulit” ce a cucerit gospodinele.

Plăcintă cu brânză - Ingrediente

Compoziția de brânză:

- 600 g brânză telemea

- 200 g brânză dulce

- 6 ouă

- 400 g iaurt grecesc

- 80 ml ulei

- 10 g praf de copt

- o lingură de făină

Pentru asamblare:

- 16 foi de plăcintă (12 pentru umplutură, 2 pentru bază, 2 pentru acoperire)

- ulei pentru uns foile

- 60 g unt topit

Topping lichid:

- 3 ouă

- 150 ml lapte

- 150 ml apă minerală

Pașii care fac diferența

Rețeta începe cu pregătirea compoziției de brânză, în care telemeaua se sfărâmă cu furculița, iar restul ingredientelor se amestecă cu grijă pentru a obține o cremă omogenă.

Toppingul lichid, realizat din ouă, lapte și apă minerală, este păstrat deoparte până la final. Acesta asigură o textură fragedă și aromată.

„Ciufulirea” foilor - secretul aspectului unic

În tava unsă, primele două foi formează baza. Urmează momentul-cheie: fiecare dintre cele 12 foi destinate umpluturii este scufundată în compoziția de brânză, mototolită ușor și așezată în tavă. Astfel, stratul central devine aerat și plin de savoare.

Plăcinta se închide cu două foi așezate una lângă alta, fără a fi unse cu ulei.

Finalul care aduce magia în cuptor

După ce plăcinta este porționată direct în tavă, se toarnă peste ea untul topit și toppingul lichid, lăsându-se să pătrundă bine printre tăieturi. Coacerea la 200°C timp de 45–50 de minute garantează o crustă rumenă și un interior pufos.

Rezultatul? O plăcintă aurie, cu miros îmbietor și gust bogat, perfectă atât caldă, cât și rece.

