Data actualizării: 23:52 06 Noi 2025 | Data publicării: 23:52 06 Noi 2025

Rețeta spaniolă preferată de Gwyneth Paltrow: tortilla gourmet, gata în câteva minute
Autor: Alexandra Curtache

Omletă Foto: Unsplash
 

O combinație simplă de ingrediente și un strop de inspirație spaniolă pot transforma o banală omletă cu cartofi într-un preparat gourmet, cu mai puțin de 3 euro porția. Secretul? Un sos de trufe și câteva minute în bucătărie.

Omleta cu cartofi sau tortilla de patatas, cum este cunoscută în Spania este una dintre cele mai iubite rețete tradiționale iberice. Cu toate acestea, o nouă variantă a cucerit rețelele sociale: o versiune „gourmet”, pregătită cu doar șase ingrediente și gata în mai puțin de șapte minute.

Contul de Instagram @myebycosta a publicat o rețetă care a devenit rapid virală, datorită simplității, gustului rafinat și costului redus. Omleta cu cartofi și trufe, inspirată din bucătăria spaniolă modernă, costă aproximativ 2,16 euro porția, o sumă surprinzător de mică pentru un preparat considerat sofisticat.

Inspirată dintr-un truc culinar învățat de Gwyneth Paltrow în Spania

Un detaliu interesant al acestei rețete este legătura sa cu actrița Gwyneth Paltrow, care, potrivit presei spaniole, ar fi descoperit trucul adăugării chorizo-ului picant într-o tortilla în timpul șederii sale la Talavera de la Reina. Acest adaos, specific bucătăriei castiliene, oferă o notă intensă și aromată, perfectă pentru cei care preferă un gust mai puternic.

Cei care doresc o variantă mai sofisticată pot opta pentru sosul de trufe, transformând astfel o rețetă tradițională într-un adevărat preparat gourmet, dar fără costurile exorbitante ale restaurantelor de lux.

Ingrediente simple pentru un gust deosebit

Pentru a pregăti omleta gourmet, aveți nevoie de doar șase ingrediente:

  • o cutie de cartofi fierți (2,55 euro / 360 g)
  • 5 ouă (2,40 euro / 6 bucăți)
  • 2 linguri de sos de trufe (3,69 euro / 95 g)
  • Ulei de măsline
  • Sare
  • Piper negru

Costul total al preparatului este estimat la 8,64 euro, suficient pentru patru porții.

Cum se prepară o omletă cu cartofi gourmet în 7 minute

Spălați cartofii, uscați-i cu hârtie absorbantă și zdrobiți-i ușor.

Bateți ouăle și amestecați-le cu cartofii zdrobiți, sosul de trufe, sarea și piperul.

Turnați compoziția într-o tigaie cu ulei de măsline și gătiți omleta pe ambele părți până devine aurie și pufoasă.

Rezultatul: o tortilla spaniolă cu aromă de trufe, cremoasă la interior și ușor crocantă la exterior, perfectă pentru o cină rapidă, dar elegantă.

Cartoful - aliment simplu, dar plin de beneficii

Pe lângă gustul său versatil, cartoful este un ingredient extrem de nutritiv. Fundația Spaniolă pentru Inimă subliniază că acesta este bogat în potasiu, mineral esențial pentru menținerea tensiunii arteriale normale și conține vitaminele A, B1, B3 și acid folic, toate cu un rol important în sănătatea cardiovasculară.

De asemenea, cartofii conțin fibre, care sprijină digestia și oferă o senzație de sațietate. Dacă sunt preparați la fierbere, coacere sau în friteuza cu aer cald, devin un aliment ideal pentru o dietă echilibrată.

Potrivit Fundației Spaniole pentru Nutriție (FEN), 100 de grame de cartofi conțin:

Energie: 88 kcal

Proteine: 2,5 g

Fibre: 2 g

Apă: 77,3 g

Potasiu: 570 mg

Magneziu: 25 mg

Calciu: 9 mg

Această rețetă dovedește că nu este nevoie de ingrediente scumpe sau de ore petrecute în bucătărie pentru a obține un preparat cu gust sofisticat. Cu doar șase ingrediente, șapte minute și mai puțin de trei euro porția, omleta cu cartofi „gourmet” devine o alegere inspirată pentru oricine dorește să aducă puțin rafinament pe masa de zi cu zi. 

