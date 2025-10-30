Mini-pizza în formă de dovleac: Gustarea perfectă de Halloween

Halloween-ul aduce nu doar costume înfricoșătoare și decorațiuni luminoase, ci și gustări tematice care transformă mesele într-o adevărată sărbătoare.
Una dintre cele mai populare idei culinare din acest an sunt foietajele de mini-pizza în formă de dovleac, ușor de făcut acasă, delicioase și atrăgătoare vizual. Aceste gustări combină textura moale a aluatului cu aromele familiere ale brânzei și salamului, dar cu un aspect festiv de Halloween.
Pentru a prepara foietajele de mini-pizza, veți avea nevoie de câteva ingrediente de bază pentru aluat: 500 g făină, 300 ml apă călduță, 10 g sare, 2 g drojdie uscată și 10 g zahăr.
Sosul se face rapid din o cană și jumătate de sos de roșii, 3 linguri de ulei de măsline și condimente după gust: oregano, piper negru și sare. Umplutura poate fi adaptată după preferințe: brânză mozzarella sau un tip similar și salam sau cârnați chorizo pentru un plus de savoare.
Primul pas constă în pregătirea aluatului: făina se pune într-un castron mare, se face o fântână în centru, se adaugă drojdia și zahărul, apoi apa caldă.
După 5 minute, când drojdia este activă, se adaugă sarea și se frământă bine aluatul, ajustând consistența cu puțină apă dacă este necesar. Aluatul se lasă să se odihnească 30 de minute, acoperit, pentru a se dezvolta elasticitatea și aroma.
Aluatul se împarte în porții egale, se rulează în cercuri mici, se adaugă sos, brânză și salam, apoi se închide și se modelează într-o bilă. Secretul formei de dovleac constă în folosirea unei ațe: acesta se trece sub minge, se încrucișează capetele și se leagă ușor, creând opt secțiuni care imită aspectul natural al unui dovleac. Aluatul modelat se așază cu partea legată în jos, se lasă să crească 20 de minute, apoi se pensulează cu ou bătut și se coace 15-20 de minute la 180 °C, până devine auriu.
După coacere, ața se îndepărtează cu grijă, iar foietajele de mini-pizza rămân cu o formă perfect rotunjită, decorativă, gata de servit. Rezultatul este o gustare festivă, moale și aromată, care cucerește privirea și papilele gustative deopotrivă. Aceste mini-pizze în formă de dovleac sunt ideale pentru petreceri, pentru copii sau pentru a aduce un strop de creativitate pe masa de Halloween.
Halloween-ul devine astfel mai dulce și mai amuzant, iar prepararea acestor mini-pizze poate fi o activitate distractivă pentru întreaga familie.
@micuadernoderecetas_ ???? Mini Pizzas de Calabaza ???? Ingredientes: (1 vaso = 200 ml) 500 g de harina (4 vasos) 300 ml de agua (1 ½ vaso, puede variar un poco según la harina; la masa no debe quedar ni muy blanda ni muy dura) 10 g de sal (1 cucharadita) 2 g de levadura seca (1 cucharadita de café) 10 g de azúcar (1 cucharadita) Para la salsa: 1 ½ vaso de salsa de tomate 3 cucharadas de aceite de oliva Orégano, pimienta negra y sal al gusto Para el relleno: Queso (tipo mozzarella o similar) Salame o chorizo (sucuk) ???????? Preparación: 1. Preparar la masa: Coloca la harina en un bol grande y haz un hueco en el centro. Añade la levadura y el azúcar, vierte el agua tibia y deja reposar 5 minutos para activar la levadura. Luego agrega la sal y amasa bien. (Cada harina es diferente; si la masa queda muy dura, agrega 2 cucharadas más de agua. El agua debe estar tibia, no caliente ni fría.) 2. Reposo: Cubre la masa (para que no entre aire) y deja reposar unos 30 minutos. 3. Formar las mini pizzas: Divide la masa en porciones iguales y forma bolitas. Estira cada una en un círculo pequeño. Coloca en el centro un poco de salsa de pizza, queso y salame. Cierra formando una bola y coloca la parte lisa hacia arriba. 4. Dar forma de calabaza: Pasa un hilo por debajo de la bola, cruza los extremos arriba y haz un nudo. Gira y vuelve a atar el hilo en otra dirección. Repite este proceso hasta que la masa quede dividida en 8 secciones (como una calabaza). No aprietes demasiado el hilo, hazlo con cuidado. Coloca las bolitas con el nudo hacia abajo, de modo que la parte superior tenga forma de calabaza. 5. Hornear: Coloca en una bandeja, deja reposar 20 minutos más para que leve. Pincela con huevo batido. Hornea en horno precalentado a 180 °C durante 15–20 minutos, hasta que se doren. 6. Final: Cuando estén listas, corta los hilos con una tijera pequeña y retíralos con cuidado para no romper la masa. ¡Listo! ???????????? Unas mini pizzas suaves, doradas y con forma de calabaza — ¡perfectas para Halloween! ???? #hallowen2025 #comidadehalloween #recetasfaciles #halloween #recetas ♬ sonido original - Mi Cuaderno de Recetas ????????????
