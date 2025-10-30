Mini-pizza în formă de dovleac: Gustarea perfectă de Halloween

Una dintre cele mai populare idei culinare din acest an sunt foietajele de mini-pizza în formă de dovleac, ușor de făcut acasă, delicioase și atrăgătoare vizual. Aceste gustări combină textura moale a aluatului cu aromele familiere ale brânzei și salamului, dar cu un aspect festiv de Halloween.

Ingrediente simple pentru un rezultat spectaculos

Pentru a prepara foietajele de mini-pizza, veți avea nevoie de câteva ingrediente de bază pentru aluat: 500 g făină, 300 ml apă călduță, 10 g sare, 2 g drojdie uscată și 10 g zahăr.

Sosul se face rapid din o cană și jumătate de sos de roșii, 3 linguri de ulei de măsline și condimente după gust: oregano, piper negru și sare. Umplutura poate fi adaptată după preferințe: brânză mozzarella sau un tip similar și salam sau cârnați chorizo pentru un plus de savoare.

Pași simpli pentru aluat perfect

Primul pas constă în pregătirea aluatului: făina se pune într-un castron mare, se face o fântână în centru, se adaugă drojdia și zahărul, apoi apa caldă.

După 5 minute, când drojdia este activă, se adaugă sarea și se frământă bine aluatul, ajustând consistența cu puțină apă dacă este necesar. Aluatul se lasă să se odihnească 30 de minute, acoperit, pentru a se dezvolta elasticitatea și aroma.

Transformarea bilelor de aluat în mini-dovleci

Aluatul se împarte în porții egale, se rulează în cercuri mici, se adaugă sos, brânză și salam, apoi se închide și se modelează într-o bilă. Secretul formei de dovleac constă în folosirea unei ațe: acesta se trece sub minge, se încrucișează capetele și se leagă ușor, creând opt secțiuni care imită aspectul natural al unui dovleac. Aluatul modelat se așază cu partea legată în jos, se lasă să crească 20 de minute, apoi se pensulează cu ou bătut și se coace 15-20 de minute la 180 °C, până devine auriu.

După coacere, ața se îndepărtează cu grijă, iar foietajele de mini-pizza rămân cu o formă perfect rotunjită, decorativă, gata de servit. Rezultatul este o gustare festivă, moale și aromată, care cucerește privirea și papilele gustative deopotrivă. Aceste mini-pizze în formă de dovleac sunt ideale pentru petreceri, pentru copii sau pentru a aduce un strop de creativitate pe masa de Halloween.

Halloween-ul devine astfel mai dulce și mai amuzant, iar prepararea acestor mini-pizze poate fi o activitate distractivă pentru întreaga familie.