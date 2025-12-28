Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

Decizia judecătorilor constituționali a căpătat astfel forță politică, cei nouă urmând a decide asupra alianțelor de guvernare, raportului de forțe în Parlament etc. Teoretic.

Practic, este un moment bine ales pentru satisfacerea ambelor variante: dacă iese fum alb pe coșul CCR, mai este vreme pentru promulgare și publicare, astfel încât legea să-și facă efectele de la 1 ianuarie 2026. Dacă nu, guvernul trece mai ușor hopul, în pocnet de petarde și sfârâit de artificii, decât a trecut președintele peste ”datul în scris că nu crește TVA”.

Planul J vs ruperea Coaliției de guvernare

O rupere a Coaliției de guvernare nu folosește decât liderilor USR, de aceea este improbabilă. Pentru că între timp a fost activat Planul J.

USR are de acum ceva de salvat: Justiția. Un guvern PSD-PNL i-ar dubla rezerva de combustibil electoral, fiindcă nu se mai legitimează doar cu anti-pesedismul, luptă și cu penelismul, ca să-i apere pe judecătorii eroi și să reformeze statul, alături de Nicușor Dan. Ar fi o Opoziție ușoară, cu președintele alături, până în martie când s-ar alătura și procurorii numiți de acesta.

Dar, ce te faci că deja sunt tensiuni în partidul reformist, fiindcă nu au ajuns posturile la toată lumea de la coadă, miniștrii se țin cu dinții de scaun (citat din memorie), iar legile și procurorii nu se schimbă singuri, e nevoie de majoritate în Parlament? Opoziția, deci, ar fi confortabilă doar pentru Fritz, care rămâne primar până la o altă decizie a Curții de Apel Timișoara, și pentru câțiva parlamentari mai entuziaști. Întoarcerea la voluntariat, însă, e ca mersul pe jos după ce cobori din limuzina cu șofer la scara guvernului. Dacă nu este aruncat din mers, USR rămâne în Palatul Victoria.

PNL, fără PSD, pierde șefia Senatului

Evident, nici PNL nu e dispus să iasă în Opoziție, în frigul iernii. După divorțul de PSD, Bolojan ar rămâne un simplu senator. Abrudean trebuie să învețe să numere, nu va mai fi al doilea om în stat. Opoziție grea, fără sprijinul președintelui și cu o voce mai credibilă, care scandează aceleași lozinci, adică USR-ul. Rămâne să își bazeze creșterea pe carisma fostului premier-ghilotină, mult iubit de masele largi de alegători sărăciți de tăieri și impozite. Bolojan are o cotă de încredere uriașă, spun casele de sondare, aproape la fel de mare ca a gen. Ciucă, acum doi ani, deci merg la sigur. În jos, spre dispariție. Poate Bolojan să se salveze în USR, în niciun caz tot partidul.

Cine ar conduce, într-o alianță PSD-AUR?

PSD ar putea face o majoritate cu AUR, la fel ca în anii când a guvernat cu PUNR (Partidul Unității Națiunii Române). Dar are aceeași problemă ca PNL-ul cu USR-ul. Se poate răsturna balanța, trezindu-se că devin, din partidul principal, partidul balama în asocierea respectivă.

Iar în plin scandal în Justiție, cu o criză economică a cărei sfârșit nu se vede la orizont, cu o Opoziție puternică în Parlament (PNL, USR, UDMR, Minorități) și în stradă (Declic, FunkyCitizens), m-ar mira ca AUR să vrea să gireze o guvernare cu PSD.

Ca urmare, răspunsul e simplu: indiferent ce decizie ia CCR, formula de guvernare nu se schimbă.