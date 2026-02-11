€ 5.0914
Controversă pe internet după un clip cu Mihai Bendeac și o fană. Tânăra: Eu am inițiat gestul
Data actualizării: 20:49 11 Feb 2026 | Data publicării: 20:42 11 Feb 2026

Controversă pe internet după un clip cu Mihai Bendeac și o fană. Tânăra: Eu am inițiat gestul
Autor: Dana Mihai

Controversă pe internet după un clip cu Mihai Bendeac și o fană. Tânăra: Eu am inițiat gestul

În spațiul online s-a inflamat, de câteva zile, o dispută între Mihai Bendeac, Centrul Filia, bloggerul Zoso și un creator de conținut, după ce un gest petrecut la o întâlnire cu fanii a fost interpretat drept hărțuire.

Actorul respinge acuzațiile și susține că momentul a fost unul amuzant, inițiat de tânără, în timp ce aceasta afirmă, la rândul ei, că situația a fost exagerată și că nu s-a simțit agresată.

"Ok, deci văd că s-a exagerat foarte mult pe acest subiect cu mine și cu Bendeac, la acel videoclip. Am venit să confirm și eu, să zic și eu ceva, pentru că mi se pare foarte exagerat de la ce s-a întâmplat și la ce s-a ajuns. Mi se pare un pic ireal și m-ați pus într-o poziție într-un fel proastă, pentru că, cum a spus și Mihai, puteați să mă contactați, să mă căutați, să întrebați ce și cum și apoi să postați dacă am fost hărțuită sau nu.

"Puteați să mă contactați înainte să spuneți că am fost hărțuită"

Nu mi s-a pus mâna sub haine, sub tricou, cum se spune aici, în postarea de față.

Pur și simplu, eu mi-am asumat chestia asta, am fost emoționată și șocată că l-am văzut pentru că mă uit la el de mică și am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum tremuram, pentru că v-am zis îl urmăresc de mică și da, pentru mine că l-am văzut a fost moment foarte frumos.

M-am deschis la geacă și i-am propus să pună o mâna să vădă cum mă bate inima. Eu am inițiat asta, el mi-a pus mâna pe piept, aici.

Citește și: Bendeac, scandal cu Zoso și Centrul FILIA: Voi depune plângere la Poliție

I-am zis, nu, pune aici, aici trebuia să fie o virgulă. I-am zis, nu, pune aici, sub.

Și unde m-am dat eu spate și i-am zis stai frate, era să mă atingă, am evitat asta și după i-am pus mâna aici, la mine și ăsta a fost momentul, adică nu m-a apucat, cum se spune, pe această postare și ce mai zice lumea în comentarii.

"Sunt majoră și mi-am asumat gestul"

Unii în comentarii au spus că am 13 ani, unii au spus că am 15. Eu sunt majoră, cum am mai spus, eu mi-am propus chestia asta lui Mihai.

Cuvântul hărțuirei este un cuvânt mare, pur și simplu s-a interpretat greșit și dacă știam că o să se interpreteze greșit și dacă știam că o să pună momentul, să-l publice, nu mai făceam această propunere.

Chiar dacă de la mine a fost pură intenție să-i arăt că sunt emoționată și eu cred că el doar a vrut să fie drăguț și să-mi accepte propunerea, să simtă cât de emoționată sunt pentru că eu i-am dat voie, eu am zis asta. 

În videoclip mai era și doamna cu microfonul în mână și ea m-a atins, i-am dat voie și să simtă cum îmi bate inima, a pus și microfonul, adică nu știu, s-a interpretat totul greșit și îmi pare rău, dar pentru mine a fost un moment drăguț, frumos, adică nu mi s-a părut nimic deplasat, nimic ca aiurea și sper că s-a înțeles că a fost doar un moment drăguț și am venit și eu să-i zic chestia asta.

Să vine și de la mine, nu doar de la el pentru că în comentarii este foarte jignit, nu mă interesează ce a făcut el înainte, pe mine mă interesează strict cariera lui și de asta îl urmăresc și de asta îmi place de el.  Nu mă interesează problemele lui personale și ce i s-a mai întâmplat", a spus tânăra pe TikTok.

mihai bendeac
Bendeac fană
scandal Bendeac
reacție virală
