Întrebată cum ar trebui să fie viitorul ministru al Educației, prof. Cornelia Popa Stavri, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și președinte al Sindicatului Independent din Învăţământul Preuniversitar Sector 4, a explicat că acesta ar trebui să fie onest, să cunoască realitățile din învățământul preuniversitar, să aibă o viziune clară de dezvoltare și să comunice eficient.

„Cum ar trebui să fie ministrul Educației pe care îl așteptăm, pe care premierul Bolojan l-a promis pentru această săptămână, un ministru pe care unii și-l doresc într-un fel, alții și-l doresc în alt fel?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

Noi, profesorii, ne dorim un ministru în primul rând onest, un ministru care să cunoască problemele sistemului de învățământ preuniversitar de la rădăcină, pentru că este sectorul de activitate care pune bazele societății de mâine.

Din acest motiv este foarte important ca următorul ministru să aibă o viziune asupra dezvoltării sistemului de învățământ, dar și asupra a ceea ce există acum în realitate, pe teren.

Să fie un ministru deschis comunicării. Deși, aparent, și fostul ministru a aclamat că este deschis comunicării, a fost un fel de mimare a acesteia în sensul în care a comunicat, dar nu a aplicat nimic din ceea ce s-a discutat la puținele întâlniri care au avut loc cu sindicatele”, a spus prof. Cornelia Popa Stavri.

„Deci comunicarea trebuie să fie urmată și de rezultate în acord cu lucrurile discutate”, a spus Sorin Ivan.

„Să nu mimăm totuși comunicarea și onestitatea să decurgă din respectul față de profesor, în sensul în care, dacă nu am ceva, spun deschis și aștept sprijin, dar recunosc lucrul acesta și nu încerc să arunc tot ceea ce nu funcționează în sistemul de învățământ în spatele profesorilor”, a spus prof. Cornelia Popa Stavri.

De ce noul ministru ar trebui să fie din mediul preuniversitar

Prof. Cornelia Popa Stavri a explicat că noul ministru al Educației ar trebui să provină din învățământul preuniversitar, deoarece acolo sunt cele mai multe probleme ale sistemului și doar o persoană cu experiență directă poate înțelege realitățile din teritoriu și poate găsi soluții eficiente.

„Într-o întâlnire recentă cu premierul, liderii celor două mari federații sindicale din preuniversitar au subliniat necesitatea imperioasă a educației de a avea un ministru, dar au mai făcut o nuanțare. Au spus că noul ministru să fie din mediul preuniversitar. De ce această opțiune?”, a întrebat Sorin Ivan.

„Pornind de la faptul că avem două legi diferite: Legea învățământului preuniversitar și Legea învățământului universitar, pornind de la bugetarea sistemului de învățământ și de la problemele care trenează asupra sistemului de învățământ.

Cele mai multe probleme sunt în sistemul de învățământ preuniversitar. Din acest motiv considerăm că acea persoană care va veni ministru al educației în România trebuie să fi trecut prin învățământul preuniversitar, să fi avut măcar o legătură cu sistemul de învățământ preuniversitar ca să poată să înțeleagă problemele, să găsească rezolvarea într-un mod clar, pornind de la realitățile din teritoriu”, a spus prof. Cornelia Popa Stavri la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

