Macron cheamă Europa la luptă împotriva SUA: Ne vor ataca în lunile următoare, acest lucru este sigur. Trump vrea dezmembrarea UE

Emmanuel Macron, președintele Franței, a vorbit despre amenințările tot mai mari cu care se confruntă Europa, atât din partea Chinei și Rusiei, cât și din partea Statelor Unite ale Americii, potrivit BBC.

„Suntem pregătiți să devenim o putere? Aceasta este întrebarea în domeniul economiei și finanțelor, în apărare și securitate și în sistemele noastre democratice. Într-o altă epocă am fi putut spune că este momentul să «ne asumăm majoritatea»”, a spus el înaintea unui summit UE de la Bruxelles, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni.

Macron și-a reiterat apelul pentru împrumuturi colective la nivelul UE pentru a strânge sutele de miliarde de euro necesare investițiilor industriale.

CITEȘTE ȘI - Proiect de apărare franco-germano-spaniol, visul lui Macron, în pragul colapsului: E mort, toată lumea știe asta, dar nimeni nu vrea să o spună

„A venit momentul să lansăm o capacitate de îndatorare comună pentru a finanța cheltuielile noastre viitoare - euroobligațiuni pentru viitor. Avem nevoie de programe europene mari pentru a finanța cele mai bune proiecte”, a spus el.

Apeluri similare din trecut au întâmpinat scepticismul Germaniei și al altor țări, care consideră că Franța dorește să folosească Europa pentru a suporta o povară financiară pe care singură - din cauza eșecului său de a se reforma - nu este capabilă să o suporte.

Macron a recunoscut că Franța „nu a avut niciodată un model echilibrat, spre deosebire de anumite economii din nord, care sunt construite mai mult pe un simț al responsabilității”.

CITEȘTE ȘI - Emmanuel Macron și-a trimis cel mai important diplomat la Moscova

„Europa se confruntă cu o provocare majoră, într-o lume a dezordinii”

Potrivit lui Macron, UE cu 27 de state membre are nevoie de 1,2 trilioane de euro pe an pentru a investi în sectoarele vitale ale securității și apărării, energiei curate și inteligenței artificiale.

Solicitând UE să „protejeze” aceste industrii și altele, el a spus: „Chinezii o fac, americanii la fel. Europa este astăzi cea mai deschisă piață din lume”.

„În fața acestui fapt, nu spun că ar trebui să fim protecționiști. Este mai degrabă o chestiune de a fi coerenți - cu alte cuvinte, de a nu impune propriilor producători reguli pe care nu le impunem non-europenilor.

Astăzi, Europa se confruntă cu o provocare masivă, într-o lume a dezordinii”, a explicat Macron.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Ce înseamnă „Europa cu două viteze“ pentru România. Ștefan Popescu, analiză: Cum ar putea arăta UE în viitor

„Schimbările climatice se accelerează. Statele Unite ale Americii – despre care credeam că ne vor garanta securitatea pentru totdeauna – nu mai sunt sigure. Rusia urma să ne ofere energie ieftină pentru totdeauna, dar acest lucru s-a oprit acum trei ani. China... a devenit un rival care devine din ce în ce mai aprig.

Astăzi, noi, europenii, suntem pe cont propriu. Dar ne avem unii pe alții. Suntem 450 de milioane de oameni. Este enorm. Pentru mine [a deveni o putere] este împlinirea aventurii europene.

Ne-am unit pentru a opri războiul, ne-am unit pentru a construi o piață. Dar ne-am interzis întotdeauna să ne gândim la putere”, a punctat Macron.

CITEȘTE ȘI - Macron și-a găsit un partener ca să-l contracareze pe Trump: Împreună vor să întărească ONU, în replică la Consiliul pentru Pace

Macron cheamă Europa la luptă împotriva SUA

Emmanuel Macron a declarat că recenta pauză a amenințărilor Washingtonului împotriva aliaților săi europeni nu ar trebui confundată cu o schimbare de durată a poziției SUA, spunând că administrația Trump este „deschis antieuropeană” și urmărește „dezmembrarea” UE, potrivit Al Jazeera.

„Ne aflăm în prezent într-o fază pe care aș numi-o «moment groenlandez»”, a declarat Macron în interviul publicat în Le Monde din Franța, în publicațiile în limba engleză The Economist și The Financial Times și în Suddeutsche Zeitung din Germania.

„Există amenințări și intimidări, iar apoi, brusc, Washingtonul dă înapoi. Și credem că s-a terminat. Să nu credeți nici măcar o secundă”, a punctat președintele francez.

CITEȘTE ȘI - Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol

El a spus că atunci când există „o agresiune flagrantă... nu trebuie să ne înclinăm sau să încercăm să ajungem la o înțelegere”.

„Am încercat această strategie timp de luni de zile și nu funcționează. Dar, mai presus de toate, conduce strategic Europa la creșterea dependenței sale”, a adăugat el.

Macron a mai precizat că „în fiecare zi” există amenințări din partea SUA la adresa Europei și a avertizat asupra unor noi mișcări ostile împotriva UE, sub forma unor tarife americane la import, dacă UE va folosi Legea privind serviciile digitale pentru a reglementa giganții tehnologici americani.

„SUA ne vor ataca în lunile următoare – acest lucru este sigur – din cauza reglementării digitale”, a spus Macron.