România, pe locul 2 mondial la comenzile de pizza. Când s-a înregistrat „minutul de aur”

România ocupă locul al doilea la nivel mondial în clasamentul țărilor cu cele mai multe comenzi de pizza în anul 2025. Doar Spania se află în fața țării noastre. Totodată, România este lider în Europa de Sud-Est, potrivit unei analize a platformei de comenzi Glovo, cu ocazia Zilei Internaționale a Pizzei.

Cele mai multe pizze, comandate de Valentine's Day

Datele arată că 14 februarie 2025 (Ziua Îndrăgostiților) a fost cea mai aglomerată zi a anului pentru comenzile de pizza, cu peste 18.000 de porții comandate la nivel național.

Tot în această zi a fost înregistrat și „minutul de aur” al anului, la ora 18:32, când volumul comenzilor a atins un vârf semnificativ.

Tipurile de pizza preferate de români

În ceea ce privește gusturile, românii rămân fideli sortimentelor clasice, topul celor mai comandate tipuri de pizza în 2025 fiind condus de Pizza Diavola, urmată de Pizza Quattro Stagioni, Pizza Margherita, Pizza Capricciosa și Pizza Quattro Formaggi.

Un clujean, cel mai mare „devorator” de pizza

Titlul de „cel mai mare fan pizza” revine unui utilizator din Cluj-Napoca, care a comandat 396 de pizza pe parcursul anului trecut.

De asemenea, anul 2025 a adus și un alt record, cu cea mai scumpă comandă de pizza plasată de un consumator din Arad, în valoare de peste 2.800 de lei.

Pizza la cină, la finalul săptămânii

Cea mai mare cerere pentru pizza a fost înregistrată în luna mai 2025, iar vineri, sâmbătă și duminică sunt zilele cu cel mai ridicat volum de comenzi, weekendul concentrând cea mai mare parte a consumului de pizza. Vinerea rămâne ziua preferată pentru comenzile din această categorie, urmată îndeaproape de sâmbătă și duminică.

Cei mai mulți români preferă să consume pizza la cină, ora 19:00 fiind ora de vârf pentru comenzile de pizza.

Orașele în care se comandă cele mai multe pizze

Potrivit aceleiași analize, cele mai multe comenzi de pizza sunt livrate în București Cluj-Napoca, Constanța, Oradea și Iași, orașe care se mențin constant în topul preferințelor utilizatorilor Glovo.

De asemenea, 93% dintre comenzile care conțin pizza provin de la restaurante, în timp ce 7% sunt plasate din categoria supermarketuri, potrivit Agerpres.

