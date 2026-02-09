€ 5.0934
DCNews Sport Mircea Lucescu, externat din spital. Unde va merge selecționerul pentru investigații
Data publicării: 15:16 09 Feb 2026

Mircea Lucescu, externat din spital. Unde va merge selecționerul pentru investigații
Autor: Iulia Horovei

mircea lucescu Selecționerul echipei de fotbal a României, Mircea Lucescu. Sursa foto: Agerpres

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de fotbal a României, a fost externat, luni, 9 februarie, din spital.

Lucescu va merge în Belgia pentru investigații suplimentare

Lucescu va merge în Belgia pentru investigații suplimentare

Acesta a petrecut o săptămână în Spitalul Universitar de Urgență din Capitală, în urma unui episod de gripă. Apoi, „Il Luce” a avut nevoie de un tratament cu antibiotic pentru o infecție subcutanată. Internarea acestuia a stârnit îngrijorare în spațiul public, mai ales că antrenorul în vârstă de 80 de ani este cunoscut pentru stilul său de viață activ. El va merge în Belgia pentru mai multe investigații.

Amintim că Mircea Lucescu a suferit un preinfarct în iulie 2009, fiind operat de urgență și fiindu-i montat un stent la inimă. Trei ani mai târziu, Lucescu a fost rănit într-un accident rutier cu un tramvai în București, fiind transportat la spital. În ianuarie 2025, antrenorul a trecut și printr-o intervenție chirurgicală la nivelul șoldului.

FRF, clarificări privind starea de sănătate a lui Lucescu

După ce primele informații cu privire la starea de sănătate a lui Mircea Lucescu au fost făcute publice, fanii fotbalului românesc și-au pus întrebări cu privire la posibilitatea ca oficialii să caute un înlocuitor pentru conducerea naționalei. Totuși, până în acest moment nu a fost luată în calcul înlocuirea lui Lucescu până la meciul de baraj al României cu selecționata Turciei, întrucât starea de sănătate a antrenorului este bună și, cel mai probabil, va fi apt pentru a-și duce la bun sfârșit responsabilitățile.

„Având în vedere informațiile apărute în mass-media în ultimele zile, (...) Federația Română de Fotbal face următoarele precizări. Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă”, scriau oficialii FRF, în urmă cu câteva zile.

Lucescu, apel la calm

Și Mircea Lucescu transmitea, de asemenea, un mesaj în care spunea că unele informații apărute despre el au fost exagerate.

„Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”, a explicat selecționerul.

mircea lucescu
echipa nationala a Romaniei
