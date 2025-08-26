Data publicării:

Ce scrie presa italiană după debutul lui Chivu pe banca lui Inter Milano în Serie A

Autor: Andrei Itu | Categorie: Sport
Echipa Inter Milano a debutat în noua ediţie a campionatului de fotbal al Italiei, sub conducerea noului său antrenor, românul Cristian Chivu, cu o victorie categorică pe teren propriu, cu scorul de 5-0, în faţa formaţiei Torino FC, într-un meci disputat luni seara.

Vezi și - Adevărata provocare începe acum pentru Cristi Chivu la Inter - Analiză Reuters

Presa din Italia l-a lăudat pe antrenorul român, după acest debut cu o victorie categorică.

”Interul lui se naște”

”Cu primul său refren, românul dovedește că merită credit și încredere: Interul lui se naște”, au notat jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport. ”Un Inter identic cu cel al lui Inzaghi, dar în același timp diferit. Echipa navighează prin tranziția de la Simone la Cristian Chivu. De exemplu, ceva a rămas, abilitatea de a dribla. Altceva este nou, vizibil cu ochiul liber, precum ar fi o determinare mai pronunțată de a recupera mingea și o verticalitate mai mare, în detrimentul jocului lateral.

Mergem direct la subiect: jucătorii sunt mai puțin predispuși să plimbe mult mingea, dar această impresie provine din ceea ce s-a perceput ieri în prima repriză de pe Meazza. Poate că mai încolo, Dumfries și Dimarco își vor reveni la abilitățile lor de a conduce jocul și a centra, precum în era precedentă”, a conform sursei citate.

”Debutul a decurs categoric mai bine decât se aștepta”

”Cel mai probabil că nu visa (n.red. Cristi Chivu) să debuteze cu o victorie cu 5-0 pe stadionul unde a câștigat totul în calitate de jucător. Interul lui Cristi Chivu este mult mai agresiv și mai proactiv decât cel al lui Simone Inzaghi. Sunt semne ale unor schimbări, dar mai e nevoie și de alte teste. Un lucru e clar, debutul a decurs categoric mai bine decât se aștepta”, scrie Tutto Mercato Webb, care i-a acordat lui Chivu nota 7,5, aceeași primită de Lautaro Martinez și Marcus Thuram, cele mai mari de la echipă.

