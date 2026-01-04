€ 5.0985
DCNews Stiri Maduro va apărea luni în faţa unui judecător la New York
Data publicării: 23:45 04 Ian 2026

Maduro va apărea luni în faţa unui judecător la New York
Autor: Ioan-Radu Gava

Rusia și China își reafirmă sprijinul pentru Venezuela, în timp ce Trump intensifică presiunile asupra lui Maduro Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. Foto: Agerpres
 

Fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro va apărea, luni, în fața unui judecător din New York.

Fostul preşedinte venezuelean Nicolas Maduro va apărea în faţa unui judecător federal din New York luni la prânz, a anunţat duminică tribunalul, unde va fi notificat oficial cu privire la acuzaţiile aduse împotriva sa, notează AFP și Agerpres.

Inculpat de justiţia americană în special pentru "narcoterorism" şi import de cocaină în Statele Unite, şeful statului, capturat sâmbătă în timpul unei operaţiuni a armatei americane, va compărea prezentat în faţa tribunalului federal din Districtul Sudic, în Manhattan. 

