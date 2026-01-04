Maduro va apărea luni în faţa unui judecător la New York

Fostul preşedinte venezuelean Nicolas Maduro va apărea în faţa unui judecător federal din New York luni la prânz, a anunţat duminică tribunalul, unde va fi notificat oficial cu privire la acuzaţiile aduse împotriva sa, notează AFP și Agerpres.

Inculpat de justiţia americană în special pentru "narcoterorism" şi import de cocaină în Statele Unite, şeful statului, capturat sâmbătă în timpul unei operaţiuni a armatei americane, va compărea prezentat în faţa tribunalului federal din Districtul Sudic, în Manhattan.