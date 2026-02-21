€ 5.0974
Subcategorii în Sport

Dennis Man, titular în PSV - Heerenveen. Rezultat final
Data publicării: 23:23 21 Feb 2026

Dennis Man, titular în PSV - Heerenveen. Rezultat final
Autor: Bogdan Bolojan

dennis man Dennis Man Sursa foto: captură Youtube/Prima sport

Cu Dennis Man titular și implicat în fazele decisive, PSV Eindhoven a trecut pe teren propriu de Heerenveen, scor 3-1,

Partida disputată pe Philips Stadium a început cu un moment dificil pentru gazde, după ce nordicii au marcat primii. Reacția lui PSV a venit înainte de pauză, când Ivan Perisic a restabilit egalitatea, iar echipa lui Peter Bosz a intrat la cabine cu moral ridicat. La reluare, Myron Boadu a adus avantajul gazdelor, într-o fază construită rapid, cu presiune constantă în jumătatea adversă.

Man, printre cei mai activi oameni ai gazdelor

Dennis Man a avut un rol important în dinamica ofensivă a liderului din Olanda. Internaționalul român a pus presiune pe flanc, a creat spații și a participat la construcția atacurilor care au împins defensiva lui Heerenveen înapoi. Deși nu a semnat pe tabelă, prestația sa a fost apreciată de public, iar schimbarea din final a venit în contextul unui meci deja controlat de PSV.

Scorul final a fost stabilit pe final de meci, când Ricardo Pepi a reușit golul care a închis tabela, după o fază verificată anterior de arbitrajul video. Victoria menține PSV pe primul loc în clasament, cu un avans confortabil față de Feyenoord, în timp ce Heerenveen rămâne în zona mediană a ierarhiei.

Dennis Man traversează un sezon foarte bun în tricoul lui PSV Eindhoven, după transferul de la Parma. Fotbalistul român a ajuns la opt goluri marcate în actuala stagiune, în toate competițiile, și rămâne o prezență constantă în formula de start a liderului din Eredivisie. 

În acest moment, Man este singurul fotbalist român activ aproape permanent într-un campionat occidental important, alături de Radu Drăgușin, legitimat la Tottenham Hotspur, unde însă, acesta din urmă alternează titularizările cu prezențele pe banca de rezerve. 

Dennis Man este unul dintre cei mai în formă și probabil cel mai bun fotbalist român al momentului. 

dennis man
psv
Comentarii

