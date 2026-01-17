€ 5.0894
DCNews Sport Rapid, din nou prima în Superligă. Victorie în primul meci oficial din 2026
Data publicării: 22:19 17 Ian 2026

Rapid, din nou prima în Superligă. Victorie în primul meci oficial din 2026
Autor: Florin Răvdan

fotbal Sursa: Freepik

Rapid Bucureşti a învins-o pe Metaloglobus în primul meci oficial din 2026.

 

Rapid Bucureşti a urcat pe primul loc al clasamentului după ce a învins-o pe Metaloglobus Bucureşti, ultima clasată, cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 22-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Alexandru Dobre (79), inspirat angajat în careu de Constantin Grameni.

Rapid a tras primul şut pe poartă abia în min. 66, dar portarul George Gavrilaş a prins mingea trimisă de Daniel Paraschiv.

Dobre a mai avut o ocazie de gol (49), când a trimis puţin pe lângă poartă din interiorul careului.

Rapid obţinuse un singur punct în precedentele trei etape. Metaloglobus a pierdut ultimele trei etape.

În tur, Rapid s-a impus cu 2-1, scrie Agerpres.

FC Rapid Bucureşti - FC Metaloglobus Bucureşti 1-0 (0-0), Giuleşti Arena - Bucureşti
A marcat: Alexandru Dobre (79).
Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea)
Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanţa)
Observatori: Andrei Ioniţă (Bucureşti) - CCA, Imilian Şerbănică (Bragadiru) - LPF

rapid bucuresti
metaloglobus
superliga
Comentarii

