Tensiuni majore în coaliția de guvernare. Olguța Vasilescu: Vom ieși de la guvernare. O șmechereală pe față

Tensiunile în coaliția de guvernare pe tema bugetului de stat cresc. Social-democrații au exprimat nemulțumiri puternice după citirea proiectului de buget prezentat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și asumat de premierul Ilie Bolojan, acuzând că acesta nu răspunde adecvat solicitărilor privind măsurile sociale și investițiile locale. Divergențele privind alocarea banilor pentru pensionari și autoritățile locale au generat un blocaj în negocieri și amenințări cu părăsirea guvernării de către PSD dacă bugetul nu este corectat în favoarea priorităților partidului. Unul dintre cei mai vocali lideri ai social-democraților, primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a comentat situația la România TV.

"Noi primăriile nu mai apucăm să facem niciun fel de investiții anul acesta"

„Dacă mă întrebați pe mine, da, vor fi dați jos de la guvernare. Vom pleca fără discuție, deși eu am doar un vot din cele 5.000 care vor fi consultate pentru a vedea ce se întâmplă cu acest guvern. Pur și simplu, ne dorim foarte mult să treacă bugetul și să fie unul corect. Din păcate, nici până în acest moment nu a fost pus în dezbatere publică. Nu s-a mai întâmplat până acum. Noi, primăriile, vom reuși să-l aprobăm abia după luna aprilie, ceea ce este deja foarte mult. Înseamnă că nu mai apucăm să facem niciun fel de investiții anul acesta. După proiectul de buget trebuie să organizezi licitațiile, asta în cazul cel mai fericit. Dacă licitațiile durează alte câteva luni, vă dați seama că firmele ar câștiga undeva prin luna octombrie. Asta înseamnă că vine iarna și că nu mai putem să facem investiții în orașe.

"Nu știu dacă s-a dorit acest lucru, ca să întârzie bugetul special. Domnul Bolojan a vrut să ne șmecherească"

Nu știu dacă s-a dorit acest lucru, ca să întârzie bugetul special, să nu se mai poată face investiții în 2026, sau pur și simplu este o degringoladă la Ministerul de Finanțe și nu au reușit să-l pună în dezbatere. Se dorește eliminarea din baza de investiții a OAT-urilor a sumelor încasate din declarația unică, iar principalii donatori ar fi orașele mari. În 2024, noi am pierdut veniturile din impozite pe pensii, dobânzi, jocuri de noroc, cât și din dividende, care, în cazul Craiovei, au însemnat o sumă de 56 de milioane de lei. Acești bani sunt, atenție, banii colectați din localitățile noastre, care se întorceau în procent de 63% la localități. Pentru că am spus acum ceva timp, în luna decembrie, că nu acceptăm sub nicio formă scăderea procentului de 63%, domnul Bolojan a vrut să ne șmecherească. A lăsat procentul, dar a scăzut baza. Cu alte cuvinte, dacă până anul trecut aveam 63% din 100 de lei, anul acesta o să avem 63% din 60 de lei. Orașele mari sunt cele mai afectate. Vorbeam mai devreme cu mai mulți colegi din țară. Pe calculele noastre, cât s-a câștigat, de exemplu, cu impozitele și taxele locale majorate, dacă se aplică acel coeficient pentru municipiile mari, din care ar trebui să meargă să susțină localitățile mai mici, noi ajungem pe zero. Ne afectează extraordinar de mult pe noi. Investițiile vor fi blocate în absolut toată țara.

"O sfidare față de administrațiile locale. Înțelege foarte bine ce face"

Noi am fost un caz fericit, că avem un buget mare și ne-am permis, de exemplu, ca anul trecut, când guvernul nu a plătit facturile din PNRR timp de 6 luni, să le acoperim din bugetul local. Totuși, sunt alte localități care nu au putut să asigure banii, firmele s-au oprit din lucrări și au dat faliment. Practic, se îngroapă cu bună știință tot ce înseamnă firme de construcții românești. Am încercat să-i explic lui Bolojan. Am avut o discuție cu el în luna decembrie, în care i-am explicat, și uitați-vă ce a făcut. Ne spunea cu nonșalanță că nu o să taie cei 63%, și uite că ne-a scăzut baza. Cu alte cuvinte, acel 63% nu mai înseamnă cât trebuia să însemne, ci, de fapt, înseamnă vreo 30%. O șmechereală pe față! O sfidare față de administrațiile locale. Înțelege foarte bine ce face. Chiar dacă afectează și Oradea, Bolojan pare să nu aibă nicio frână. În ședința de coaliție, domnul Ciucu nu a acceptat pentru București acest procent. A spus că pentru București trebuie făcută o excepție. Adică, unui municipiu care are un miliard de euro buget i se ia mai puțin decât amărâtului de la țară, care luna trecută a trebuit să taie iluminatul public pentru că nu a mai avut bani să plătească. Ar fi foarte deranjant pentru toată țara.

"Este o stare generală de disperare în rândul primarilor"

Este o stare generală de disperare în rândul primarilor. Eu m-am întâlnit astăzi cu foarte mulți dintre ei, în cadrul unor evenimente la Romexpo, cu primarii. Toată lumea este disperată. Toată lumea așteaptă să vadă ce scrie în proiectul de buget, astfel încât să putem să avem o decizie comună. Am solicitat astăzi, public, pe toate canalele, ca imediat după ce apare proiectul de buget să existe o întâlnire cu Asociația Municipiilor din România, ca să discutăm exact ce facem. În funcție de acest lucru, vom vedea exact și la nivelul PSD-ului ce o să facem. Au întârziat atât de mult bugetul tocmai pentru a ne forța să-l semnăm în orice condiții. Țara nu poate să stea fără buget. Noi, autoritățile locale, nu mai putem să stăm fără buget. Ei vor să ne forțeze mâna. Când mă uit pe posturile de televiziune, mă umplu de nervi. Vin tot felul de neaveniți ca să spună „domne, PSD-ul blochează” bugetul. Păi noi nici nu l-am văzut, ca să știm ce blocăm. Noi am așteptat până la 15 martie o discuție generală pe care să o facem în cadrul partidului, pentru a vedea dacă rămânem sau nu la guvernare.

"În eventualitatea rupturii, eu, personal, voi vota să mergem mai departe fără Bolojan și fără USR"

Vom ieși de la guvernare. Pe mine o să mă tot auzi spunând acest lucru. Nu se mai poate. Eu voi vota pentru ieșire, dacă continuă această bătaie de joc la adresa noastră. Nu poți să-ți bați joc de cel mai mare partid, având totuși niște pretenții de bun-simț. Nimic exagerat! Am cerut niște lucruri pentru categoriile vulnerabile, ca să poată să supraviețuiască în această perioadă, și am cerut ca pentru primării să rămânem măcar pe sumele pe care le-am avut anul trecut. Sunt sumele de bani din localitățile noastre, nu ni le dă guvernul din aer. Nu o să avem niciun fel de problemă cu un prim-ministru de la un alt partid, care înțelege situația și respectă cel mai mare partid din coaliție. La bătaia asta de joc, nu știu cum mai putem să ripostăm. În eventualitatea rupturii, eu, personal, voi vota să mergem mai departe fără Bolojan și fără USR. Partidul care îl susține pe Bolojan în toate aceste lucruri pe care le face este USR-ul. Mai puțin PNL-ul. Stau de vorbă cu primarii liberali și au aceleași probleme ca și noi. Îi înțeleg foarte bine”, a explicat Lia Olguța Vasilescu.

CITEȘTE ȘI: Ședință a Coaliției de guvernare: Ce au decis liderii PSD, PNL, USR și UDMR privind bugetul pe 2026

