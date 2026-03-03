Luna sângerie va fi vizibilă pentru miliarde de oameni și va fi urmată de un spectacol extrem de rar

„Luna sângerie” se produce deoarece singura lumină care o lovește va fi reflectată prin atmosfera Pământului, producând un efect dramatic pe cer.

Se estimează că aproximativ 2,5 miliarde de oameni vor avea șansa să vadă acest fenomen, iar aceasta va fi ultima ocazie de a-l vedea până la sfârșitul anului 2028.

America de Nord, Australia și Pacificul vor avea cea mai bună vedere, deși ora exactă a vizibilității va varia în funcție de locul în care vă aflați în următoarele două zile.

Ce va urma după „luna sângerie” este foarte rar și este un fenomen numit „selenelion”, care se produce atunci când o eclipsă lunară și Soarele sunt vizibile simultan pe cer.

Pe 3 martie, în jurul răsăritului soarelui, persoanele care locuiesc pe coasta de est a Statelor Unite vor putea vedea atât Luna eclipsată, cât și soarele răsărind, ceea ce este posibil doar datorită unui fenomen numit „refracție atmosferică”, în care curbarea luminii face ca obiectele de pe cer să pară mai înalte decât sunt în realitate.

Pentru a avea o vedere bună, va trebui să vă treziți devreme dimineața și să găsiți un loc înalt de unde să puteți vedea orizontul spre est și vest, astfel încât să puteți observa atât răsăritul soarelui (nu uitați să vă protejați ochii), cât și luna eclipsată pe același cer pentru un scurt moment.

În timp ce miliarde de oameni vor putea urmări eclipsa totală de Lună, doar câțiva vor avea șansa să vadă selenelionul, iar fereastra de oportunitate pentru a-l vedea este de doar câteva minute.

Eclipsa totală de Lună: ce trebuie să știți

Care sunt orele exacte la care veți putea vedea eclipsa totală de Lună „Blood Moon”?

Nu este genul de eveniment pe care îl puteți vedea data viitoare, așa că iată orele exacte la care îl veți putea vedea, în funcție de locul în care vă aflați în SUA:

Ora estică: 6:04-7:02 a.m. EST

Ora centrală: 5:04-6:02 a.m. CST

Ora montană: 4:04-5:02 a.m. MST

Ora pacifică: 3:04-4:02 a.m. PST

Ora Alaska: 2:04-3:02 a.m. AKST

Ora standard Hawaii: 1:04-2:02 a.m. HST

Pot vedea Luna Sângerie dacă nu sunt în SUA?

Răspunsul scurt este da, cel puțin în funcție de locul în care vă aflați în lume. Dacă sunteți în Australia sau în anumite părți ale Asiei, o veți putea vedea mai târziu, în seara zilei de 3 martie sau la 4 martie, imediat după miezul nopții, în Noua Zeelandă. Iată lista completă a orelor pentru cei care se află în afara SUA:

Auckland, Noua Zeelandă (NZDT): 12:04-1:02 a.m., miercuri, 4 martie

Sydney, Australia (AEDT): 10:04-11:02 p.m., marți, 3 martie

Brisbane, Australia (AEST): 21:04-22:02, marți, 3 martie

Adelaide, Australia (ACDT): 21:34-22:32, marți, 3 martie

Darwin, Australia: 20:34-21:32, marți, 3 martie

Perth, Australia: 19:04-20:02, marți, 3 martie

Tokyo, Japonia (JST): 20:04-21:02, marți, 3 martie

Seul, Coreea de Sud (KST): 20:04-21:02, marți, 3 martie

Beijing, China (CST): 19:04-20:02, marți, 3 martie

Hong Kong (HKT): 19:04-20:02, marți, 3 martie

Care sunt cele șapte etape ale eclipsei lunare?

O eclipsă nu apare pur și simplu, iar în timpul evenimentului, Luna trece de fapt prin cinci etape. Conform Astrid Trails, aceste etape sunt:

Începutul eclipsei penumbrale: aceasta începe când partea penumbră a umbrei Pământului începe să se deplaseze peste Lună, dar nu este ușor de observat cu ochiul liber.

Începutul eclipsei parțiale (primul contact): Luna devine vizibilă peste discul Soarelui, nu complet, ci doar o fâșie.

Începutul eclipsei totale (al doilea contact): Luna acoperă întregul disc al Soarelui.

Totalitate și eclipsă maximă: Luna acoperă complet discul Soarelui. Doar coroana solară este vizibilă, iar aceasta este etapa cea mai spectaculoasă a unei eclipse solare totale. Cerul se întunecă, temperaturile pot scădea uneori, iar fauna sălbatică devine adesea liniștită.

Eclipsa totală se termină (al treilea contact): Luna începe să se îndepărteze, iar Soarele reapare.

Eclipsa parțială se termină (al patrulea contact): Eclipsa se termină odată ce Luna părăsește discul solar.

Eclipsa penumbrară se termină: În acest moment, eclipsa se termină, iar umbra Pământului se îndepărtează complet de Lună.

Trebuie să purtați ochelari de protecție?

Spre deosebire de o eclipsă solară, nu este nevoie să purtați ochelari de protecție pentru această eclipsă lunară totală extrem de rară, numită „Luna de sânge”. O puteți urmări cu ochiul liber, fără a vă afecta vederea. Motivul este că o eclipsă lunară este pur și simplu reflexia luminii solare care se estompează și se înroșește, spre deosebire de o eclipsă solară, deoarece în acest caz, întunecimea lunii vă oferă șansa de a privi direct soarele, lăsând radiațiile infraroșii și ultraviolete să vă afecteze retina.