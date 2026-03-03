Luna sângerie va fi vizibilă pentru miliarde de oameni și va fi urmată de un spectacol extrem de rar

În 2026 va avea loc prima eclipsă lunară, în care Luna se va deplasa în umbra Pământului și va deveni obscură, iar de data aceasta discul palid de pe cerul nopții va deveni roșu sângeriu.
„Luna sângerie” se produce deoarece singura lumină care o lovește va fi reflectată prin atmosfera Pământului, producând un efect dramatic pe cer.
Se estimează că aproximativ 2,5 miliarde de oameni vor avea șansa să vadă acest fenomen, iar aceasta va fi ultima ocazie de a-l vedea până la sfârșitul anului 2028.
America de Nord, Australia și Pacificul vor avea cea mai bună vedere, deși ora exactă a vizibilității va varia în funcție de locul în care vă aflați în următoarele două zile.
Ce va urma după „luna sângerie” este foarte rar și este un fenomen numit „selenelion”, care se produce atunci când o eclipsă lunară și Soarele sunt vizibile simultan pe cer.
Pe 3 martie, în jurul răsăritului soarelui, persoanele care locuiesc pe coasta de est a Statelor Unite vor putea vedea atât Luna eclipsată, cât și soarele răsărind, ceea ce este posibil doar datorită unui fenomen numit „refracție atmosferică”, în care curbarea luminii face ca obiectele de pe cer să pară mai înalte decât sunt în realitate.
Pentru a avea o vedere bună, va trebui să vă treziți devreme dimineața și să găsiți un loc înalt de unde să puteți vedea orizontul spre est și vest, astfel încât să puteți observa atât răsăritul soarelui (nu uitați să vă protejați ochii), cât și luna eclipsată pe același cer pentru un scurt moment.
În timp ce miliarde de oameni vor putea urmări eclipsa totală de Lună, doar câțiva vor avea șansa să vadă selenelionul, iar fereastra de oportunitate pentru a-l vedea este de doar câteva minute.
Care sunt orele exacte la care veți putea vedea eclipsa totală de Lună „Blood Moon”?
Nu este genul de eveniment pe care îl puteți vedea data viitoare, așa că iată orele exacte la care îl veți putea vedea, în funcție de locul în care vă aflați în SUA:
Ora estică: 6:04-7:02 a.m. EST
Ora centrală: 5:04-6:02 a.m. CST
Ora montană: 4:04-5:02 a.m. MST
Ora pacifică: 3:04-4:02 a.m. PST
Ora Alaska: 2:04-3:02 a.m. AKST
Ora standard Hawaii: 1:04-2:02 a.m. HST
Răspunsul scurt este da, cel puțin în funcție de locul în care vă aflați în lume. Dacă sunteți în Australia sau în anumite părți ale Asiei, o veți putea vedea mai târziu, în seara zilei de 3 martie sau la 4 martie, imediat după miezul nopții, în Noua Zeelandă. Iată lista completă a orelor pentru cei care se află în afara SUA:
O eclipsă nu apare pur și simplu, iar în timpul evenimentului, Luna trece de fapt prin cinci etape. Conform Astrid Trails, aceste etape sunt:
Spre deosebire de o eclipsă solară, nu este nevoie să purtați ochelari de protecție pentru această eclipsă lunară totală extrem de rară, numită „Luna de sânge”. O puteți urmări cu ochiul liber, fără a vă afecta vederea. Motivul este că o eclipsă lunară este pur și simplu reflexia luminii solare care se estompează și se înroșește, spre deosebire de o eclipsă solară, deoarece în acest caz, întunecimea lunii vă oferă șansa de a privi direct soarele, lăsând radiațiile infraroșii și ultraviolete să vă afecteze retina.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci