Dr. Herman Berkovits, apropiat al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a spus care este situația în Israel, în a treia zi de război cu Iranul, în contextul în care Ierusalimul se confruntă cu represalii din partea Teheranului. Berkovits a precizat că, în acest moment, Israelul luptă pe două fronturi, după un atac recent lansat de Hezbollah.

"Israelul nu este numai Tel Aviv, este și Ierusalimul, are parte de nord și sud.... Este o țară mică Israelul - 20.000 de kilometri pătrați. Din ăștia, jumătate este pustiu, vă dați seama cât suntem de mici. Noi suntem aproximativ cât trei județe din România, să știți. România este de zece ori mai mare decât Israelul. Am avut zile grele, în sensul că deși au fost interceptate marea majoritate a rachetelor din Iran, totuși unele au penetrat spațiul aerian și au căzut, reușind să facă mari pagube. În special ieri a căzut într-un orășel aflat la 30 de kilometri de Ierusalim, într-o zonă unde erau o sinagogă și o casă, au murit 9 oameni. Astăzi se știe că este vorba în special despre familii, trei frați, mama și fiica... O rachetă de peste 500 de kilograme a penetrat un adăpost în care se aflau cu toții. Deci aceste adăposturi nu rezistă și când sunt rachete așa mari. Au fost și foarte mulți răniți, peste 50 de oameni.

Totodată, aseară, o bucată dintr-o rachetă a căzut în Ierusalim, fiind rănite șase persoane. Astăzi a căzut o parte dintr-o rachetă și în Tel Aviv, a murit o femeie. Multe locuințe au fost avariate. Totuși, vreau să vă spun că moralul nostru este foarte ridicat, cu toții suntem pentru acest război care la sfârșit sper că ne va aduce o pace.

”Vor plăti, se vorbește chiar și despre o intrare terestră a Israelului”

Trebuie să știți că în acest moment este și un alt front care s-a deschis cu Hezbollah deoarece Hezbollahul a făcut ieri o greșeală foarte mare - a deschis focul cu rachete asupra unor orașe precum Haifa și Galileea.

Majoritatea au fost interceptate, nu au distrus nici case, dar au făcut o mare greșeală că au deschis acest foc și ne atacăm acum foarte intens. S-a transmis în urmă cu puțin timp că 19 instituții financiare ale Hezbollah au fost distruse în același moment. Adică instituții financiare unde Hezbollah și-a depus banii. Acum Iranul nu mai e ce a fost ca să dea acele miliarde de euro, așa că va fi și această problemă, iar acesta este doar începutul cu Hezbollah. Vor plăti, se vorbește chiar și despre o intrare terestră a Israelului, dar deocamdată nu s-a intrat. Sper să nu se intre pentru că vom avea și noi pierderi de soldați și la noi fiecare soldat este scump. Dar dacă va fi necesar o vom face ca să se termine și acest proxi, acest Hezbollah care ne-a amenințat atâția ani", a declarat dr. Herman Berkovits, apropiat al premierului israelian Benjamin Netanyahu.