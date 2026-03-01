€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Social Andrei Ţărnea (MAE): Cetăţenii români să rămână în locurile unde se află în siguranţă, să urmeze instrucţiunile pe care le primesc
Data actualizării: 12:47 01 Mar 2026 | Data publicării: 12:47 01 Mar 2026

Andrei Ţărnea (MAE): Cetăţenii români să rămână în locurile unde se află în siguranţă, să urmeze instrucţiunile pe care le primesc
Autor: Giorgi Ichim

captura flightradar (1)

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a recomandat cetăţenilor români aflaţi în ţări din Orientul Mijlociu să rămână în locurile în care se află în siguranţă, să urmeze instrucţiunile pe care le primesc de la autorităţile ţărilor de reşedinţă, în condiţiile în care situaţia în regiune rămâne în continuare tensionată.

"Situaţia în regiunea Orientului Mijlociu rămâne în continuare tensionată. Continuă lovituri aeriene cu drone şi rachete în mai multe ţări din regiune. Pe acest fond, spaţiile aeriene ale multiplelor ţări din Orientul Mijlociu sunt în continuare închise, nu sunt operate zboruri comerciale. Şi pe acest fond, un număr de cetăţeni români se află în imposibilitatea de a călători înspre ţară sau înspre ţările respective. Prioritatea, de fiecare dată, aşa cum s-a văzut în toate cazurile anterioare de circumstanţe similare, este de a asigura siguranţa cetăţenilor români surprinşi în aceste circumstanţe. Ceea ce înseamnă că în acest moment prioritatea este ca ei să rămână în locurile în care se află în siguranţă, să urmeze instrucţiunile pe care le primesc de la autorităţile ţărilor de reşedinţă în ceea ce priveşte siguranţa lor", a afirmat Andrei Ţărnea duminică, într-o intervenţie la postul Digi 24, potrivit Agerpres.

În ceea ce priveşte "o posibilă reîntoarcere în ţară", Ţărnea a precizat că "aceasta se poate face fie atunci când sunt reluate zborurile comerciale, fie dacă sunt organizate, la nivel naţional sau la nivel european, zboruri de repatriere".

"Condiţia necesară pentru oricare dintre aceste opţiuni este însă ca spaţiile aeriene să fie accesibile. În condiţiile în care în acest moment zboară drone şi rachete de croazieră, (...) niciun tip de zbor nu poate să fie operat în condiţii de siguranţă. Astfel că până la realizarea acestor circumstanţe, adică până când zborurile fie civile, fie militare pot să fie reluate, operaţiuni de evacuare nu pot fi făcute decât în eventualitatea existenţei unor puncte de trecere frontieră terestre deschise spre alte ţări care au spaţiile aerine deschise", a punctat oficialul MAE român.

Întrebat despre eventuale cheltuieli de cazare ale cetăţenilor români, purtătorul de cuvânt al MAE a explicat că "trebuie să vorbim despre categorii diferite de persoane".

"Dacă vorbim despre cetăţenii care sunt în hoteluri, deci cei care sunt turişti, sau care au fost pentru operaţii medicale, sau pentru asemenea circumstanţe în străinătate, acolo, în condiţiile date, atât liniile aeriene, cât şi agenţiile de călătorie, agenţiile de turism au obligaţii chiar şi în aceste situaţii excepţionale. Un număr dintre statele din regiune, autorităţile acestea au decis ca pentru studenţi, pentru cetăţenii străini, turişti pe teritoriul acestor ţări, şi vorbim nu doar de cetăţeni români, ci de zeci de mii de cetăţeni ai unor state europene şi terţe, cazarea în unităţile hoteliere să fie continuată pe durata existenţei acestor circumstanţe extraordinare", a spus Ţărnea.

El a adăugat că în ceea ce priveşte cheltuielile pe care le-ar putea angaja o asemenea prelungire a prezenţei în teritoriile respective, cetăţenii români sunt în primul rând îndemnaţi să se adreseze organizatorilor acestor deplasări, deci agenţiilor de voiaj şi liniilor aeriene.

"Dar este extrem de important ca ei să-şi înregistreze prezenţa şi să contacteze consulatele României, să le dea colegilor noştri numere de telefon şi datele de contact, cum şi locul în care se află. Colegii noştri sunt în contact cu circa 1.000 de cetăţeni români care au contactat aceste misiuni diplomatice şi oficii consulare. În unele circumstanţe, înţelegem că există dificultatea de a intra cu uşurinţă în contact cu colegii noştri. Tot ce pot să spun este că resursele sunt la limită, sunt toate telefoanele în funcţie, toţi colegii noştri operează aceste telefoane de urgenţă. În consecinţă, îi rugăm pe cetăţeni să insiste şi este important să insiste, chiar dacă trebuie să sune de mai multe ori până când se asigură că datele lor, numerele lor şi locul în care se află sunt comunicate colegilor din consulat", a arătat Ţărnea.

Potrivit reprezentantului MAE, o altă opţiune a cetăţenilor români aflaţi în situaţii de dificultate în ţările din Orientul Mijlociu este să folosească aplicaţia consulară a Ministerului Afacerilor Externe, care se găseşte pe site şi pe Facebook-ul Ministerului de Externe şi pe paginile de Facebook ale misiunilor consulare din statele respective. "Pentru că această aplicaţie permite transmiterea datelor lor către colegii noştri şi, de asemenea, permite să primească în timp real informaţii despre eventuale operaţiuni de evacuare sau reluarea unor zboruri comerciale sau alte opţiuni care le sunt disponibile pentru a face faţă acestor circumstanţe cu adevărat speciale", a mai spus purtătorul de cuvânt Andrei Ţărnea. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mae
iran
dubai
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Ayatollahul Alireza Arafi, în triumviratul care va asigura tranziţia în Iran
Publicat acum 35 minute
Andrei Ţărnea (MAE): Cetăţenii români să rămână în locurile unde se află în siguranţă, să urmeze instrucţiunile pe care le primesc
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Iran ar fi lansat rachete spre bazele britanice din Cipru. Informaţia a fost făcută publică de secretarul Apărării din Marea Britanie
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Detaliul aflat de CIA despre Ali Khamenei care a făcut posibil atacul de la Teheran
Publicat acum 2 ore si 1 minut
De ce să nu arunci mărțișorul la gunoi. Ce se întâmplă dacă faci asta
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 21 minute
Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video
Publicat acum 10 ore si 49 minute
Prințul moștenitor Reza Pahlavi iese la rampă după anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei
Publicat acum 5 ore si 23 minute
Andrei Caramitru, concluzia dimineţii după ce Iran a confirmat decesul lui Ali Khamenei. Legătura cu Nicolae Ceauşescu
Publicat acum 13 ore si 9 minute
Iranienii celebrează lichidarea lui Ali Khamenei: Chiuituri, frenezie și focuri de artificii la Teheran / video viral
Publicat acum 12 ore si 33 minute
Momentul în care o statuie a lui Ali Khamenei e dată jos de iranienii ieșiți pe străzi / video viral
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close