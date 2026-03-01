Andrei Ţărnea (MAE): Cetăţenii români să rămână în locurile unde se află în siguranţă, să urmeze instrucţiunile pe care le primesc

"Situaţia în regiunea Orientului Mijlociu rămâne în continuare tensionată. Continuă lovituri aeriene cu drone şi rachete în mai multe ţări din regiune. Pe acest fond, spaţiile aeriene ale multiplelor ţări din Orientul Mijlociu sunt în continuare închise, nu sunt operate zboruri comerciale. Şi pe acest fond, un număr de cetăţeni români se află în imposibilitatea de a călători înspre ţară sau înspre ţările respective. Prioritatea, de fiecare dată, aşa cum s-a văzut în toate cazurile anterioare de circumstanţe similare, este de a asigura siguranţa cetăţenilor români surprinşi în aceste circumstanţe. Ceea ce înseamnă că în acest moment prioritatea este ca ei să rămână în locurile în care se află în siguranţă, să urmeze instrucţiunile pe care le primesc de la autorităţile ţărilor de reşedinţă în ceea ce priveşte siguranţa lor", a afirmat Andrei Ţărnea duminică, într-o intervenţie la postul Digi 24, potrivit Agerpres.

În ceea ce priveşte "o posibilă reîntoarcere în ţară", Ţărnea a precizat că "aceasta se poate face fie atunci când sunt reluate zborurile comerciale, fie dacă sunt organizate, la nivel naţional sau la nivel european, zboruri de repatriere".

"Condiţia necesară pentru oricare dintre aceste opţiuni este însă ca spaţiile aeriene să fie accesibile. În condiţiile în care în acest moment zboară drone şi rachete de croazieră, (...) niciun tip de zbor nu poate să fie operat în condiţii de siguranţă. Astfel că până la realizarea acestor circumstanţe, adică până când zborurile fie civile, fie militare pot să fie reluate, operaţiuni de evacuare nu pot fi făcute decât în eventualitatea existenţei unor puncte de trecere frontieră terestre deschise spre alte ţări care au spaţiile aerine deschise", a punctat oficialul MAE român.

Întrebat despre eventuale cheltuieli de cazare ale cetăţenilor români, purtătorul de cuvânt al MAE a explicat că "trebuie să vorbim despre categorii diferite de persoane".

"Dacă vorbim despre cetăţenii care sunt în hoteluri, deci cei care sunt turişti, sau care au fost pentru operaţii medicale, sau pentru asemenea circumstanţe în străinătate, acolo, în condiţiile date, atât liniile aeriene, cât şi agenţiile de călătorie, agenţiile de turism au obligaţii chiar şi în aceste situaţii excepţionale. Un număr dintre statele din regiune, autorităţile acestea au decis ca pentru studenţi, pentru cetăţenii străini, turişti pe teritoriul acestor ţări, şi vorbim nu doar de cetăţeni români, ci de zeci de mii de cetăţeni ai unor state europene şi terţe, cazarea în unităţile hoteliere să fie continuată pe durata existenţei acestor circumstanţe extraordinare", a spus Ţărnea.

El a adăugat că în ceea ce priveşte cheltuielile pe care le-ar putea angaja o asemenea prelungire a prezenţei în teritoriile respective, cetăţenii români sunt în primul rând îndemnaţi să se adreseze organizatorilor acestor deplasări, deci agenţiilor de voiaj şi liniilor aeriene.

"Dar este extrem de important ca ei să-şi înregistreze prezenţa şi să contacteze consulatele României, să le dea colegilor noştri numere de telefon şi datele de contact, cum şi locul în care se află. Colegii noştri sunt în contact cu circa 1.000 de cetăţeni români care au contactat aceste misiuni diplomatice şi oficii consulare. În unele circumstanţe, înţelegem că există dificultatea de a intra cu uşurinţă în contact cu colegii noştri. Tot ce pot să spun este că resursele sunt la limită, sunt toate telefoanele în funcţie, toţi colegii noştri operează aceste telefoane de urgenţă. În consecinţă, îi rugăm pe cetăţeni să insiste şi este important să insiste, chiar dacă trebuie să sune de mai multe ori până când se asigură că datele lor, numerele lor şi locul în care se află sunt comunicate colegilor din consulat", a arătat Ţărnea.

Potrivit reprezentantului MAE, o altă opţiune a cetăţenilor români aflaţi în situaţii de dificultate în ţările din Orientul Mijlociu este să folosească aplicaţia consulară a Ministerului Afacerilor Externe, care se găseşte pe site şi pe Facebook-ul Ministerului de Externe şi pe paginile de Facebook ale misiunilor consulare din statele respective. "Pentru că această aplicaţie permite transmiterea datelor lor către colegii noştri şi, de asemenea, permite să primească în timp real informaţii despre eventuale operaţiuni de evacuare sau reluarea unor zboruri comerciale sau alte opţiuni care le sunt disponibile pentru a face faţă acestor circumstanţe cu adevărat speciale", a mai spus purtătorul de cuvânt Andrei Ţărnea.