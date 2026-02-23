Claudiu Târziu a anunțat o săptămână decisivă la Bruxelles, cu teme majore privind agricultura, bugetul UE și politica externă

Pe agenda eurodeputaților se află sprijinirea producătorilor europeni, viitorul buget 2028-2034, rezoluția de susținere pentru Ucraina și o serie de dezbateri strategice privind relațiile Uniunii Europene cu state-cheie din lume.

Săptămână decisivă la Bruxelles pentru Parlamentul European

"Am ajuns dis-de-dimineață la Bruxelles pentru o săptămână extrem de intensă în Parlamentul European, cu mize majore pentru agricultură, fondurile europene și politica externă a Uniunii.

Pe agenda principală se află: – sprijinirea producătorilor europeni, protejarea sectorului apicol și menținerea unor standarde ridicate de siguranță alimentară;

– viitorul buget UE 2028–2034 și fondurile pentru agricultură, dezvoltare rurală și coeziune;

Rezoluția de sprijin pentru Ucraina

– rezoluția de sprijin pentru Ucraina, la patru ani de la declanșarea războiului;

– dezbateri strategice privind relațiile UE cu Canada și India, situația din Asia de Est și Iran, precum și dosarele Turcia, Georgia, Muntenegru, Albania și Macedonia de Nord;

– politici de mediu și tranziție verde, cu impact direct asupra agriculturii și economiei.

Este o săptămână decisivă pentru direcția Europei", a scris Claudiu Târziu, eurodeputat în Parlamentul European, pe Facebook.

Articol plătit de Grupul ECR din Parlamentul European.