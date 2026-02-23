€ 5.0968
Data publicării: 19:46 23 Feb 2026

Claudiu Târziu a anunțat o săptămână decisivă la Bruxelles, cu teme majore privind agricultura, bugetul UE și politica externă
Autor: Dana Mihai

Claudiu Târziu, eurodeputat în Parlamentul European Claudiu Târziu, eurodeputat în Parlamentul European

Claudiu Târziu a anunțat că a ajuns la Bruxelles pentru o săptămână „extrem de intensă” în Parlamentul European, unde se discută teme cu impact major asupra agriculturii, bugetului UE și politicii externe.

Pe agenda eurodeputaților se află sprijinirea producătorilor europeni, viitorul buget 2028-2034, rezoluția de susținere pentru Ucraina și o serie de dezbateri strategice privind relațiile Uniunii Europene cu state-cheie din lume.

Săptămână decisivă la Bruxelles pentru Parlamentul European

"Am ajuns dis-de-dimineață la Bruxelles pentru o săptămână extrem de intensă în Parlamentul European, cu mize majore pentru agricultură, fondurile europene și politica externă a Uniunii.

Pe agenda principală se află: – sprijinirea producătorilor europeni, protejarea sectorului apicol și menținerea unor standarde ridicate de siguranță alimentară;

– viitorul buget UE 2028–2034 și fondurile pentru agricultură, dezvoltare rurală și coeziune;

Rezoluția de sprijin pentru Ucraina

– rezoluția de sprijin pentru Ucraina, la patru ani de la declanșarea războiului;

– dezbateri strategice privind relațiile UE cu Canada și India, situația din Asia de Est și Iran, precum și dosarele Turcia, Georgia, Muntenegru, Albania și Macedonia de Nord;

– politici de mediu și tranziție verde, cu impact direct asupra agriculturii și economiei.

Este o săptămână decisivă pentru direcția Europei", a scris Claudiu Târziu, eurodeputat în Parlamentul European, pe Facebook.

Articol plătit de Grupul ECR din Parlamentul European.

Târziu

claudiu tarziu
Parlamentul European Bruxelles
agricultură UE
