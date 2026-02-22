Regele Charles ar fi fost avertizat despre "afacerile secrete" ale fratelui Andrew încă din 2019

Regele Charles al III-lea a fost avertizat încă din 2019 că numele Familiei Regale britanice era folosit în mod abuziv de fratele său, Prințul Andrew, prin intermediul relațiilor sale de afaceri, potrivit unor emailuri obținute de Daily Mail.

Un avertizor de integritate a transmis Palatului un mesaj în care susținea că fostul Duce de York avea legături financiare secrete cu controversatul finanțist David Rowland și că acesta din urmă profita de asocierea cu Casa Regală pentru interesele sale personale.

Documentele sugerează că Andrew i-ar fi permis lui Rowland să se implice chiar și în activități oficiale. Cei doi ar fi călătorit împreună în mai multe vizite externe realizate de prinț în perioada în care avea statut de emisar comercial al Marii Britanii, între 2001 și 2011, inclusiv în China și în foste state sovietice.

Omul de încredere pentru afaceri

În corespondența respectivă se arată că Andrew îl informa constant pe Rowland despre oportunități de afaceri rezultate din deplasările sale oficiale. Într-un mesaj, prințul îl descria pe finanțist drept „omul său de încredere pentru bani”.

Relația financiară dintre cei doi ar fi inclus și sprijin direct pentru familia prințului. David Rowland i-ar fi oferit fostei soții a lui Andrew, Sarah Ferguson, suma de 40.000 de lire sterline pentru a-și achita datoriile, iar în 2017 ar fi achitat un împrumut de 1,5 milioane de lire sterline contractat de Andrew.

În august 2019, avertizorul a trimis un email către Charles, pe atunci Prinț de Wales, prin intermediul avocaților Casei Regale, în care scria că „acțiunile Ducelui de York sugerează că relația cu David Rowland este mai importantă pentru el decât cea cu propria familie”.

Potrivit informațiilor apărute recent, Andrew ar fi fost arestat joi sub suspiciunea de abuz în serviciu, iar ancheta vizează atât activitatea sa oficială, cât și relațiile financiare private. Noile emailuri conturează imaginea unui sistem în care poziția regală ar fi fost folosită pentru a deschide uși în afaceri, cu riscul major de a compromite prestigiul Casei Regale britanice.