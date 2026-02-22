 Cum o chemi pe Lolita să-ți cânte la nuntă? Problema drepturilor de autor

Disputele cu privire la drepturile de autor, în contextul apariției inteligenței artificiale în muzică, cinematografie etc. au devenit din ce în ce mai tensionate. Legislația în domeniu are lacune, fapt care preocupă tot mai mult industria muzicală, cinematografică și nu numai.

Inteligența artificială și nevoia de reguli clare pentru protejarea drepturilor de autor a cântăreților, actorilor umani

La Hollywood este o opoziție tot mai fermă a industriei cinematografice americane contra folosirii inteligenței artificiale fără reguli clare. Sindicatele Writers Guild of America și SAG-AFTRA solicită protejarea drepturilor scenariștilor și actorilor. Ei se tem că inteligența artificială ar putea substitui munca creativă. Mai mult, sunt temeri de copiere a stilurilor artistice și folosirea imaginii sau vocea actorilor fără consimțământ.

Acest pericol planează și asupra industriei muzicale, unde cântăreți AI, precum Lolita Cercel stârnesc controverse și îngrijorări pentru tot mai mulți cântăreți umani.

Cum o chemi pe Lolita să-ți cânte la nuntă și ce facem cu drepturile de autor

Până vom avea revolta maneliștilor, cântăreților din România pe invadarea industriei a inteligenței artificiale în industrie, fără reguli clare, pe modelul Hollywood, cu proteste, până atunci se pune întrebarea cum o chemi pe Lolita să-ți cânte la nuntă?

Bogdan Ficeac, scriitor și jurnalist, a vorbit, în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Val Vâlcu la interviurile DC News, despre acest aspect, în contextul fenomenului care zguduie industria divertismentului: Inteligența Artificială și viitorul creației.

„Aici sunt câteva paliere de discuție. În ceea ce privește drepturile de autor și invadarea spațiului public în muzică, în audiovizual, cinematografie, în artă, pictură, grafică, de către inteligența artificială, în detrimentul artiștilor umani este o preocupare de câțiva ani și tot mai puternică. Dacă ne amintim și de grevele scenariștilor de la Hollywood.

Am fost la finele anului trecut, la Sofia, unde a fost Adunarea Generală a Federației tuturor organizațiilor drepturilor de autor, de gestionare a drepturilor de autor din toate domeniile, din muzică, cinematografie, din drepturi conexe etc.”, a declarat Bogdan Ficeac.

Două abordări

„Acolo, iar s-a discutat ce facem, subiectul principal de discuție fiind AI. Pe de o parte, este chestiunea asta, respectiv să se continue grevele, presiunile, să se lucreze cu oameni.

Pe de altă parte, să vedem cum obligăm creatorii să declare câte procente e AI, iar dacă procentul depășește un anumit prag, mă rog, considerat inevitabil că mai folosești diverse instrumente, atunci să nu mai fie înregistrate în registrul autorilor, al titularilor de drepturi de autor să mai fie plătiți”, a spus Bogdan Ficeac, la DC News.

Vezi interviul integral aici:

VIDEO

