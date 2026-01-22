€ 5.0936
Marte în Vărsător, 23 ianuarie - 2 martie. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Data actualizării: 17:46 22 Ian 2026 | Data publicării: 15:26 22 Ian 2026

EXCLUSIV Marte în Vărsător, 23 ianuarie - 2 martie. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Peisaj spatiu Sursă: Freepik

Marte, planeta acțiunii și a motivației, va tranzita semnul Vărsătorului.

Pe 23 ianuarie, Marte își începe tranzitul în semnul Vărsătorului. Acolo unde se află deja Soarele, Mercur, Venus și Pluto. În astrologie, Marte reprezintă acțiunea, energia masculină, forța, pasiunea, motivația, agresivitatea, furia și nerăbdarea. Arhetipul Vărsătorului este cel al viitorului, progresului, inovației, revoluției, independenței, detașării, colectivității și al surprizelor. 

Până pe 2 martie, acest tranzit va schimba viteza progresului pe plan tehnologic, va seta noi direcții în ceea ce privește curajul de a protesta în online sau offline, va da puteri unor lideri să negocieze și ne va ajuta, pe noi toți, să găsim un drum nebătătorit sau obiective îndrăznețe. 

Citește și Mercur în Vărsător, până pe 7 februarie 2026. Previziuni pentru toate zodiile

Marte va face o conjuncție cu Pluto pe 28 ianuarie și un careu cu Uranus din Taur pe 27 martie. În jurul acestor date, vom asista la evenimente sau decizii surprinzătoare. 

Semnele zodiacale afectate vor fi cele fixe: Taur, Leu, Scorpion și Vărsător. 

Despre acest tranzit astrologic, shimbările pe care le va produce și cele mai influențate zodii, astrologul Daniela Simulescu va aduce explicații complete în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată joi, 22 ianuarie, începând cu ora 20.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

marte in varsator
sezonul varsatorului
astrolog daniela simulescu
