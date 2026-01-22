Pe 23 ianuarie, Marte își începe tranzitul în semnul Vărsătorului. Acolo unde se află deja Soarele, Mercur, Venus și Pluto. În astrologie, Marte reprezintă acțiunea, energia masculină, forța, pasiunea, motivația, agresivitatea, furia și nerăbdarea. Arhetipul Vărsătorului este cel al viitorului, progresului, inovației, revoluției, independenței, detașării, colectivității și al surprizelor.

Până pe 2 martie, acest tranzit va schimba viteza progresului pe plan tehnologic, va seta noi direcții în ceea ce privește curajul de a protesta în online sau offline, va da puteri unor lideri să negocieze și ne va ajuta, pe noi toți, să găsim un drum nebătătorit sau obiective îndrăznețe.

Marte va face o conjuncție cu Pluto pe 28 ianuarie și un careu cu Uranus din Taur pe 27 martie. În jurul acestor date, vom asista la evenimente sau decizii surprinzătoare.

Semnele zodiacale afectate vor fi cele fixe: Taur, Leu, Scorpion și Vărsător.

