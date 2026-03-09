€ 5.0941
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Atac al Iranului sub conducerea noului lider suprem/ Decizie comună a SUA și Israelului privind încheierea conflictului
Data publicării: 08:35 09 Mar 2026

Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Atac al Iranului sub conducerea noului lider suprem/ Decizie comună a SUA și Israelului privind încheierea conflictului
Autor: Iulia Horovei

atac iran conflict orient mijlociu Atac în Iran. Sursa foto: Agerpres

Conflictul din Orientul Mijlociu continuă în a zecea zi, cu noi atacuri, informații și declarații actualizate în timp real, în acest live text.

Iranul, prim atac cu rachete asupra Israelului sub conducerea noului lider suprem

Iranul a lansat primele sale atacuri cu rachete sub conducerea noului lider suprem Mojtaba Khamenei, potrivit unei postări pe canalul Telegram al televiziunii de stat IRIB. O imagine a apărut în care era marcat un proiectil cu cuvintele: „La dispoziția dumneavoastră, Sayyid Mojtaba”. 

SUA și Israelul vor decide împreună privind încheierea războiului 

Între timp, președintele american Donald Trump a spus că încheierea războiului va fi o decizie „comună” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Liderul de la Washington a declarat că o decizie privind momentul încheierii războiului cu Iranul va fi una de comun acord pe care o va lua cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, relatează The Times of Israel. În scurtul interviu telefonic, președintele SUA a afirmat, de asemenea, că Republica Islamică ar fi distrus Israelul dacă el și Netanyahu nu ar fi fost prin preajmă.

„Iranul urma să distrugă Israelul și tot ce-l înconjoară... Am lucrat împreună. Am distrus o țară care voia să distrugă Israelul”, a spus, luni dimineață, Trump.  
 
 
 
 
 
 
 

razboi
iran
sua
israel
