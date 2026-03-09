Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Atac al Iranului sub conducerea noului lider suprem/ Decizie comună a SUA și Israelului privind încheierea conflictului

Iranul, prim atac cu rachete asupra Israelului sub conducerea noului lider suprem

Iranul a lansat primele sale atacuri cu rachete sub conducerea noului lider suprem Mojtaba Khamenei, potrivit unei postări pe canalul Telegram al televiziunii de stat IRIB. O imagine a apărut în care era marcat un proiectil cu cuvintele: „La dispoziția dumneavoastră, Sayyid Mojtaba”.

Iranian state media published an image of a missile bearing the phrase “Labbayk, Seyyed Mojtaba” (At your service Seyyed Mojtaba), in what appeared to be a display of the military’s pledge of allegiance to the new supreme leader. pic.twitter.com/S1mD1snh2e — Alex kennedy (@Alexkennedy213) March 9, 2026

SUA și Israelul vor decide împreună privind încheierea războiului

Între timp, președintele american Donald Trump a spus că încheierea războiului va fi o decizie „comună” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Liderul de la Washington a declarat că o decizie privind momentul încheierii războiului cu Iranul va fi una de comun acord pe care o va lua cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, relatează The Times of Israel. În scurtul interviu telefonic, președintele SUA a afirmat, de asemenea, că Republica Islamică ar fi distrus Israelul dacă el și Netanyahu nu ar fi fost prin preajmă.

„Iranul urma să distrugă Israelul și tot ce-l înconjoară... Am lucrat împreună. Am distrus o țară care voia să distrugă Israelul”, a spus, luni dimineață, Trump.













