Trump a anunțat end-game-ul în război: Capitularea necondiționată a Iranului

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat vineri că „unele țări” au început să încerce să identifice canale diplomatice de mediere pentru a pune capăt războiului. Însă, la scurt timp după aceea, președintele Donald Trump a declarat că nu va exista niciun acord cu Teheranul fără o capitulare necondiționată a regimului.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat ulterior pentru Fox News că ceea ce a vrut Trump să spună prin predare necondiționată „este momentul în care el, în calitate de comandant suprem al armatei SUA și lider al lumii libere, determină că Iranul nu mai poate reprezenta o amenințare pentru Statele Unite”.

Ulterior, într-un interviu pentru Axios, citat de Times of Israel, Trump a spus că predarea necondiționată a regimului ar putea însemna distrugerea totală a capacităților militare ale Republicii Islamice și nu neapărat o capitulare formală a Iranului. „Predarea necondiționată ar putea fi momentul în care iranienii o anunță. Dar ar putea fi și atunci când nu mai pot lupta pentru că nu mai au oameni sau capabilități militare să o facă”, a spus el.

Declarațiile au ridicat noi semne de întrebare cu privire la afirmațiile administrației Trump conform cărora schimbarea regimului nu este unul dintre scopurile războiului. Președintele SUA a declarat de mai multe ori în această săptămână că dorește să joace un rol în alegerea următorului lider al Iranului.

Președintele iranian Pezeshkian spune însă că „suntem dedicați unei păci durabile în regiune, însă nu avem nicio ezitare în a apăra demnitatea și suveranitatea națiunii noastre. Medierea ar trebui să se adreseze celor care au subestimat poporul iranian și au aprins acest conflict”.