Axios: Benjamin Netanyahu, îngrijorat că Donald Trump negociază în secret cu Iranul
Data publicării: 22:53 04 Mar 2026

Axios: Benjamin Netanyahu, îngrijorat că Donald Trump negociază în secret cu Iranul
Autor: Tiberiu Vasile

Axios: Benjamin Netanyahu, îngrijorat că Donald Trump negociază în secret cu Iranul Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu (dreapta) si Presedintele SUA, Donald Trump (stanga). Foto: Agerpres

Benjamin Netanyahu a cerut explicații administrației Donald Trump, după ce a apărut suspiciunea că SUA ar putea purta discuții cu Iranul pentru un armistițiu separat.

Benjamin Netanyahu a cerut explicații administrației Donald Trump după ce, potrivit unor informații apărute în presa americană, ar fi existat indicii că Washingtonul ar purta discuții discrete cu Iranul. Dezvăluirile au fost publicate de Axios, care citează două surse apropiate dosarului.

Potrivit acestora, la începutul săptămânii, serviciile israeliene ar fi obținut date care au ridicat semne de întrebare în privința unor posibile contacte între oficiali americani și regimul de la Teheran. Contextul este sensibil. Israelul nu vrea un aranjament separat între SUA și Iran înainte ca obiectivele sale militare să fie îndeplinite.

Netanyahu cere lămuriri

Luni, premierul israelian a luat direct legătura cu reprezentanți ai Casei Albe pentru a verifica dacă au existat astfel de schimburi de mesaje.

„Casa Albă i-a spus lui Bibi că administrația Trump nu vorbește cu iranienii pe la spatele lui”, a afirmat una dintre sursele citate.

Un oficial american a explicat că Steve Witkoff și Jared Kushner, consilier apropiat și ginere al lui Donald Trump, sunt în contact aproape zilnic cu Benjamin Netanyahu, cu șeful Mossad, David Barnea, și cu alți lideri israelieni. În opinia sa, deși au existat momente tensionate în trecut, în ultima lună cooperarea a fost „foarte strânsă”.

„Ei știu că nu vorbim cu iranienii”, a spus oficialul american.

Iranul ar fi transmis mesaje către administrația Donald Trump

Pe de altă parte, surse americane susțin că partea iraniană ar fi încercat să deschidă un canal de comunicare. Mesajele ar fi fost trimise prin intermediul unor state din Golf și al altor țări din regiune. Răspunsul Washingtonului ar fi fost însă unul rece.

„Am tratat aceste mesaje ca fiind nimicuri”, a declarat oficialul american pentru Axios.

În paralel, The New York Times a susținut că agenți ai ministerului iranian al informațiilor ar fi apelat indirect la CIA, folosind serviciile secrete ale unei a treia țări, pentru a propune discuții privind încheierea conflictului.

Dezmințiri ferme privind contacte directe

Un reprezentant al administrației americane a respins categoric ideea unor conversații directe cu oficiali iranieni.

„Steve Witkoff sau Jared Kushner nu au avut nicio conversație cu Ali Larijani, Abbas Araghchi sau cu oricine altcineva din regimul iranian de când a început războiul”, a declarat acesta într-o conferință de presă.

La rândul său, Donald Trump a negat public orice negociere cu Teheranul. Pe platforma Truth Social, președintele  a scris: „Apărarea lor aeriană, Forțele Aeriene, Marina și conducerea au dispărut. Vor să vorbească cu noi. Eu am spus «Prea târziu!»”.

Astfel, deși apar semnale că Iranul caută o deschidere, oficialii americani insistă că nu există negocieri secrete. În acest climat, temerile exprimate de Benjamin Netanyahu rămân legate de posibilitatea ca Donald Trump să fie tentat, la un moment dat, să discute direct cu Iranul pentru un aranjament separat, conform Axios.

CITEȘTE ȘI: Ce l-ar fi determinat pe Donald Trump să înceapă atacul asupra Iranului
 

