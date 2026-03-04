„Legea Bolojan” provoacă un val de demisii: Aproape 400 de profesori părăsesc sistemul după schimbarea normelor didactice

În doar patru luni, sute de cadre didactice au decis să iasă din învățământ, după ce structura normei de predare a fost modificată.

Datele au fost comunicate de Ministerul Educației și Cercetării, ca răspuns la o interpelare parlamentară, informație publicată de edupedu.ro. Interpelarea a cerut clarificări privind două aspecte: câți profesori au acceptat reducerea sau ajustarea normei și câți au demisionat în contextul aplicării Legii nr. 141/2025, cunoscută drept "Legea Bolojan".

Demisiile profesorilor după schimbarea normelor didactice

În perioada septembrie - decembrie 2025, 367 de cadre didactice au renunțat la posturi. Dintre acestea, 114 erau profesori titulari sau debutanți. Restul, 253, aveau contracte pe perioadă determinată ori pe durata viabilității postului. Așadar, cei mai mulți dintre cei care au plecat erau angajați temporar.

Creșterea normei de predare cu aproximativ două ore pe săptămână a intrat în vigoare din toamna anului trecut. Măsura face parte din Legea nr. 141/2025, denumită în spațiul public ca "Legea Bolojan", act normativ care a modificat și completat Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

În răspunsul oficial transmis, instituția precizează: "În perioada septembrie - decembrie 2025 au demisionat din învăţământul preuniversitar un număr de 367 de cadre didactice, din care, 114 cadre didactice titulare şi debutante şi 253 de cadre didactice angajate pe perioadă determinată și pe durata viabilității postului".

Situația normelor incomplete în 2025 - 2026

Pe lângă valul de demisii profesori, ministerul a oferit și date privind cadrele didactice care funcționează cu normă incompletă în actualul an școlar. Sunt 56 de cazuri raportate la nivel național. Dintre acestea, 45 sunt profesori titulari sau debutanți, iar 11 sunt angajați pe durata viabilității postului.

Documentul oficial menționează: "Potrivit datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, un număr de 56 cadre didactice funcţionează cu normă încompletă în anul şcolar 2025-2026, din care, 45 cadre didactice titulare şi debutante şi 11 cadre didactice angajate pe durata viabilității postului".

Cum sunt stabilite posturile și normele didactice

Ministerul a explicat și mecanismul prin care sunt constituite catedrele în învățământul preuniversitar.

"Constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar se realizează în baza planurilor-cadru de învăţământ în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formaţiunilor de studiu, a proiectelor planurilor de şcolarizare propuse de unitățile de învăţământ aprobate cu sau fără modificări de către consiliul de administraţie al inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.

Oferta de curriculum la decizia şcolii nu trebuie să ducă la depășirea numărului maxim de ore pe săptămână stabilit prin planurile-cadru de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educației şi cercetării".

CITEȘTE ȘI: Secretul performării, vechi de un secol, dezvăluit de Dumitru Borțun. De ce niciun ministru nu poate reforma școala românească / video