Prima țară care vorbește despre părăsirea Consiliului Păcii înființat de Trump

„Este timpul ca Pakistanul să părăsească Consiliul Păcii”, a spus fostul ambasador al Pakistanului la ONU, Maleeha Lodhi.

Aceasta l-a îndemnat pe premierul țării să părăsească așa-numitul Consiliu al Păcii al lui Donald Trump, în urma atacurilor asupra Iranului.

„Este timpul ca Pakistanul să părăsească Consiliul Păcii, la care nu ar fi trebuit să se alăture, înființat și condus de un om care a lansat atacuri împotriva a 7 țări și a cărui administrație este complice la genocidul Israelului din Gaza”, a declarat Maleeha Lodhi, care a fost și ambasador în SUA și Marea Britanie, pe X.

Israelul a lansat un atac coordonat cu SUA asupra Iranului

Atacul preventiv lansat sâmbătă, 28 februarie 2026, de Israel asupra Iranului a fost coordonat cu SUA, a declarat un oficial israelian din sfera apărării pentru agenţia Reuters, potrivit Agerpres.

Operaţiunea a fost planificată luni de zile, iar data lansării a fost decisă acum câteva săptămâni, a adăugat oficialul citat.

În cea de-a treia zi a operaţiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului, atacurile asupra Iranului şi răspunsurile Teheranului în întreaga regiune continuă într-un conflict ce s-a extins în Liban după ce Israelul a bombardat capitala Beirut ca răspuns la atacurile Hezbollah.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a asigurat luni, într-un interviu acordat canalului american Fox News, că ofensiva israeliano-americană împotriva Iranului nu se va transforma într-un 'război fără sfârșit', notează AFP.

"Ar putea dura ceva timp, dar nu ani", a subliniat Netanyahu.

Președintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat canalului News Nation, că Statele Unite vor răspunde 'în curând' la atacul asupra ambasadei lor la Riad, care a fost vizată de drone în noaptea de luni spre marți, notează AFP.

Întrebat despre răspunsul la acest atac, președintele american a declarat: "Veți afla în curând".

