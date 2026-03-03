€ 5.0981
|
$ 4.3940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0981
|
$ 4.3940

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Prima țară care vorbește despre părăsirea Consiliului Păcii înființat de Trump
Data actualizării: 12:44 03 Mar 2026 | Data publicării: 12:42 03 Mar 2026

Prima țară care vorbește despre părăsirea Consiliului Păcii înființat de Trump
Autor: Elena Aurel

donald trump si liderii mondiali consiliul pacii Foto: Agerpres

Fostul ambasador al Pakistanului la ONU a cerut public premierului să retragă țara din Consiliul Păcii înființat de Donald Trump.

„Este timpul ca Pakistanul să părăsească Consiliul Păcii”, a spus fostul ambasador al Pakistanului la ONU, Maleeha Lodhi.

Aceasta l-a îndemnat pe premierul țării să părăsească așa-numitul Consiliu al Păcii al lui Donald Trump, în urma atacurilor asupra Iranului.

„Este timpul ca Pakistanul să părăsească Consiliul Păcii, la care nu ar fi trebuit să se alăture, înființat și condus de un om care a lansat atacuri împotriva a 7 țări și a cărui administrație este complice la genocidul Israelului din Gaza”, a declarat Maleeha Lodhi, care a fost și ambasador în SUA și Marea Britanie, pe X.

VEZI  ȘI: Lecții pentru Tokyo: Cum influențează conflictul din Orientul Mijlociu strategia Japoniei / video

Israelul a lansat un atac coordonat cu SUA asupra Iranului

Atacul preventiv lansat sâmbătă, 28 februarie 2026, de Israel asupra Iranului a fost coordonat cu SUA, a declarat un oficial israelian din sfera apărării pentru agenţia Reuters, potrivit Agerpres. 

Operaţiunea a fost planificată luni de zile, iar data lansării a fost decisă acum câteva săptămâni, a adăugat oficialul citat.

În cea de-a treia zi a operaţiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului, atacurile asupra Iranului şi răspunsurile Teheranului în întreaga regiune continuă într-un conflict ce s-a extins în Liban după ce Israelul a bombardat capitala Beirut ca răspuns la atacurile Hezbollah.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a asigurat luni, într-un interviu acordat canalului american Fox News, că ofensiva israeliano-americană împotriva Iranului nu se va transforma într-un 'război fără sfârșit', notează AFP.

"Ar putea dura ceva timp, dar nu ani", a subliniat Netanyahu.

Președintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat canalului News Nation, că Statele Unite vor răspunde 'în curând' la atacul asupra ambasadei lor la Riad, care a fost vizată de drone în noaptea de luni spre marți, notează AFP.

Întrebat despre răspunsul la acest atac, președintele american a declarat: "Veți afla în curând".

VEZI  ȘI: Cum a fost posibil ca serviciile de intelligence să elimine 50 de lideri din Iran

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pakistan
sua
donald trump
consiliul pacii
onu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Imposibila despărțire, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți/ VIDEO
Publicat acum 15 minute
PSD cere partidelor din Coaliție să nu blocheze adoptarea Legii bugetului
Publicat acum 24 minute
Prima țară care vorbește despre părăsirea Consiliului Păcii înființat de Trump
Publicat acum 35 minute
Buzoianu: Vom avea unele dintre cele mai ambițioase proiecte pe AFM
Publicat acum 54 minute
Ilie Bolojan a trimis propunerea pentru noul ministru al Educației
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 17 minute
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Sute de morți în Iran, Israelul atacă centrul puterii de la Teheran
Publicat acum 4 ore si 31 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 40 minute
Cum a fost posibil ca serviciile de intelligence să elimine 50 de lideri din Iran
Publicat acum 4 ore si 41 minute
Imagini emoționante cu o femeie-pilot care a reușit să se catapulteze din avion când acesta a fost lovit / video viral
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close