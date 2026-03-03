Delegație a Universității Petroșani, blocată la Doha

Universitatea din Petroșani se află pe lista oficială a organizațiilor participante la APAIE 2026, la Hong Kong. România a fost reprezentată de o delegație extinsă de universități, reunite sub egida Consiliului Național al Rectorilor, prin programul "Study in Romania".

22 de Universități din România reunite sub programul "Study in Romania"

Evenimentul APAIE 2026 a reunit 22 de delegații universitare din România. Participarea sub egida Consiliului Național al Rectorilor prin „Study in Romania" a evidențiat interesul crescut al universităților românești pentru promovarea educației și a mobilității academice internaționale.

Reprezentanții Universității din Petroșani au făcut parte din delegația care a participat la evenimentul desfășurat în Hong Kong.

Delegația Universității din Petroșani, formată din rectorul Radu Sorin, directorul Erasmus+ Oana Răvaș și Bogdan Răvaș, își prelungește șederea la Doha. Informația a fost confirmată de prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, în exclusivitate pentru DC News.

Întoarcerea în România este amânată din cauza anulărilor și redirecționărilor de zboruri generate de restricțiile aeriene în Orientul Mijlociu. Revenirea depinde de reprogramarea conexiunilor și disponibilitatea rutelor alternative.

Conflictul regional a determinat închiderea spațiilor aeriene și restricții de trafic și a dus la anularea a mii de zboruri, afectând rutele dintre Asia și Europa.