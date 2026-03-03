€ 5.0981
DCNews Stiri Delegație a Universității Petroșani, blocată la Doha
Data publicării: 10:56 03 Mar 2026

Delegație a Universității Petroșani, blocată la Doha
Autor: Dana Mihai

FOTO: Sfepanie Marmion@Linkedln FOTO: Sfepanie Marmion@Linkedln

O delegație a Universității din Petroșani se află blocată la Doha, după ce restricțiile aeriene din Orientul Mijlociu au dus la anularea sau redirecționarea zborurilor.

Universitatea din Petroșani se află pe lista oficială a organizațiilor participante la APAIE 2026, la Hong Kong. România a fost reprezentată de o delegație extinsă de universități, reunite sub egida Consiliului Național al Rectorilor, prin programul "Study in Romania".

22 de Universități din România reunite sub programul "Study in Romania"

Evenimentul APAIE 2026 a reunit 22 de delegații universitare din România. Participarea sub egida Consiliului Național al Rectorilor prin „Study in Romania" a evidențiat interesul crescut al universităților românești pentru promovarea educației și a mobilității academice internaționale.

Reprezentanții Universității din Petroșani au făcut parte din delegația care a participat la evenimentul desfășurat în Hong Kong.

Citește și: Valuri de rachete interceptate de Emiratele Arabe Unite. Explozii în Abu Dhabi, Dubai/ Imagini video din Doha

Delegația Universității din Petroșani, formată din rectorul Radu Sorin, directorul Erasmus+ Oana Răvaș și Bogdan Răvaș, își prelungește șederea la Doha. Informația a fost confirmată de prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, în exclusivitate pentru DC News. 

Întoarcerea în România este amânată din cauza anulărilor și redirecționărilor de zboruri generate de restricțiile aeriene în Orientul Mijlociu. Revenirea depinde de reprogramarea conexiunilor și disponibilitatea rutelor alternative.

Conflictul regional a determinat închiderea spațiilor aeriene și restricții de trafic și a dus la anularea a mii de zboruri, afectând rutele dintre Asia și Europa. 

