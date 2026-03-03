Cu 17 ani de experiență în domeniu, Ondyna Maniță spune că fenomenul nu este doar unul estetic, ci și unul care poate avea consecințe asupra sănătății părului.

„Cărarea trebuie schimbată o dată la șase luni”

Întrebată de Mirela Vescan de ce „sunt clase întregi de fete cu părul lung și cărare pe mijloc”, hairstylistul a oferit un răspuns tranșant.

„Și aceste fete care au cărare pe mijloc chelesc foarte repede pentru că o dată la șase luni, este regulă de aur, cărarea trebuie schimbată. Altfel, ne întrebăm de ce chelim. Ei bine de asta. Se mărește cărarea”, spune Ondyna.

Specialista a demontat și un alt „mit” des întâlnit în rândul tinerelor: purtarea frecventă a părului prins foarte strâns.

„Nu este un mit faptul că în momentul când ții părul foarte strâns într-o coadă fruntea se lățește. Și chiar este adevărat că se lățește în momentul când îl ții în coadă, sau nu neapărat, poate să fie în coc, dar tensionat, mă refer. Chiar se lățește fruntea”, dezvăluie ea.

De ce aleg toate aceeași coafură

Dincolo de aspectele tehnice, explicația ține și de percepția asupra fizionomiei.

„Majoritatea clientelor mele vor cărarea pe mijloc. Și mi s-a răspuns și nu de la o clientă, de la mai multe. În momentul când avem cărarea pe mijloc părul de pe o parte și alta, vine și îmbracă fața, dar și taie fața.

Majoritatea sau o parte din ele sunt rotunjoare la față și în momentul când vii pe fizionomia feței li se pare că fața practic se face mai micuță. În momentul când cărarea este pe mijloc îți mai rămâne puțină suprafață a feței”, a spus Ondyna la MITH Influencer.

Uniformizarea unei generații

Observația nu aparține doar specialiștilor din saloane. Thea, una dintre gazdele emisiunii, a remarcat același tipar în spațiul public.

„Am abordat acest subiect și noi amândouă. Mirela a observat chestia asta și am abordat subiectul de câteva ori. La un moment dat când am intrat în metrou primul lucru pe care l-am văzut a fost fix asta: toate fetele tinere cu cărare pe mijloc. Deci din senin am văzut această cărare pe mijloc”, a povestit aceasta.

„Nu mai vrea lumea tunsoare. Maxim vârfulețele”

Hairstylistul recunoaște că îi lipsește perioada în care cliente își asumau schimbări radicale.

„Mi-e atât de dor să mă joc cu tunsoarea. Nu mai vrea lumea tunsoare. Maxim vârfulețele”, a declarat ea.

Deși salonul său este cunoscut pentru extensii, Ondyna spune că momentele de bucurie profesională apar atunci când o clientă cere o transformare reală: „Când mai vine câte o doamnă și îmi cere un bob asimetric sau o tunsoare scurtă, sunt cea mai fericită.”

Nici culorile îndrăznețe nu mai sunt la modă: „Mi-e dor să fac și culori curajoase. Acum maximum o tunsoare butterfly, în scări, sau tuns pe drept”, mai spune ea.

Declarațiile Odynei Maniță conturează astfel imaginea unei generații care preferă siguranța în detrimentul experimentului.