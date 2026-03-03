€ 5.0972
DCNews Stiri Interviuri DCNews Ecuația de securitate se schimbă. Ce face România? România TV, ediția specială realizată în duplex cu DC News
Data publicării: 10:32 03 Mar 2026

EXCLUSIV Ecuația de securitate se schimbă. Ce face România? România TV, ediția specială realizată în duplex cu DC News
Autor: Anca Murgoci

Chirieac Chirieac

România TV, ediția specială realizată în duplex cu DC News, astăzi, de la ora 14.00!

Războiul declanşat de Statele Unite şi Israel a intrat în a patra zi după o nouă serie de bombardamente încrucişate în regiune, marcată de atacul asupra ambasadei SUA din Riad. Conflictul se extinde în întreaga regiune a Golfului Persic şi ameninţă să ajungă în Liban şi chiar în Marea Mediterană.

Ce urmează? Ce se va întâmpla în continuare? Cum va fi afectată România? Aflăm totul de la Bogdan Chirieac, într-o ediție specială realizată în duplex cu DC News, astăzi, de la ora 14.00! Jurnaliștii România TV Ionuț Grigore, Marilena Nedelcu și analistul politic Bogdan Chirieac vă așteaptă astăzi cu informații și analize de ultimă oră.

Vom afla dacă suntem nevoiți să reacționăm și dacă rolul României se modifică în acest context tensionat. Întreaga ecuație de securitate în Orientul Mijlociu, chiar ordinea mondială, se schimbă. Ce face România în acest context? Răspunsurile, de la ora 14.00, într-o ediție specială marca DC News și România TV.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

orientul mijlociu
iran
israel
razboi
bogdan chirieac
