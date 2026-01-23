€ 5.0943
Data actualizării: 09:50 23 Ian 2026 | Data publicării: 09:50 23 Ian 2026

EXCLUSIV Alina Măgureanu și Mon Bébé - Brandul românesc care îmbracă de un deceniu generații de copii
Autor: Alexandra Curtache

alina magureanu

În ediția de duminică, MI-TH Influencer aduce în prim-plan povestea unui brand românesc care a crescut odată cu generații întregi de copii. Invitata emisiunii este Alina Elena Măgureanu, fondator Mon Bébé și, recent, co-fondator TRU.

În ediția de duminică, descoperim povestea din spatele unuia dintre cele mai apreciate branduri românești dedicate copiilor. Alina Elena Măgureanu, fondator Mon Bébé vorbește despre drumul său antreprenorial, început dintr-o întâmplare trăită în timpul masterului urmat în Franța, acolo unde un magazin de hăinuțe pentru bebeluși i-a schimbat complet perspectiva.

Întoarsă în țară, Alina a deschis un mic atelier de croitorie, inițial pentru ea și prietenele sale, fără să știe că acel pas timid va deveni fundația unei afaceri de succes.

Anul acesta, Mon Bébé aniversează 10 ani de existență și este un brand dedicat copiilor până la 14 ani. Este recunoscut pentru atenția la detalii, materialele certificate aprovizionate din Grecia și Franța și pentru respectul față de pielea delicată a celor mici. 

Ediția MI-TH Influencer cu Alina Elena Măgureanu va fi difuzată duminică, de la ora 11:00 pe DC News și DC News TV! 

alina magureanu
mi-th influencer
haine
