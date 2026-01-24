€ 5.0943
Horoscop 26 ianuarie - 1 februarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Data publicării: 12:06 24 Ian 2026

EXCLUSIV Horoscop 26 ianuarie - 1 februarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Daniela Simulescu Astrolog DCNews Astrolog Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Principalul eveniment al săptămânii viitoare este intrarea lui Neptun în semnul Berbecului. Se va întâmpla luni, 26 ianuarie. Avem în față genul acela de tranzit care schimbă profund lumea, din toate punctele de vedere. Unul care va dura până în 2039. Neptun reprezintă dizolvarea, idealizarea, inspirația, confuzia și distopiile. Semnul Berbecului este cel al individualității, al începutului, al prospețimii, al luptei. 

Ce aduce Sezonul Vărsătorului pentru fiecare zodie până pe 18 februarie

Și să nu uităm că, în această perioadă, suntem sub efectul unui stellium în Vărsător. Soarele, Mercur, Venus, Marte și Pluto, toate în semnul inovației, colectivității, umanității, revoluției, al progresului. Iar, în zilele ce urmează, Marte va perfecta o conjuncție cu Pluto(28 ianuarie), iar Venus una cu Mercur(29 ianuarie). 

Viteza schimbării, atât la nivel macro cât și micro, este uluitoare. Iar viața ne va lua prin surprindere!

Despre aceste aspecte astrologice, efectele acestora și cum vor fi influențate zodiile, astrologul Daniela Simulescu va aduce explicații complete în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 25 ianuarie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

horoscop saptamanal
astrolog daniela simulescu
neptun in berbec
