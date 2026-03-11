Turcia a refuzat America, România a zis DA imediat. Excelența Sa Ovidiu Dranga: Precedentul care arată că suntem un aliat predictibil

Excelența Sa Ovidiu Dranga a amintit și un precedent foarte interesant.

„Să nu uităm că în 2003, atunci când Turcia a interzis survolul aeronavelor americane care urmau să transporte echipamente și trupe în Irak, România a fost solicitată și a oferit cu aceeași rapiditate aș zice facilitățile de la Mihail Kogălniceanu pentru forțele americane. Există cumva un precedent de care e bine să ne aducem aminte.

Apoi mai e ceva: Această decizie se încadrează foarte bine în spiritul și în litera parteneriatului româno-american, care are o istorie foarte îndelungată. După părerea mea, este cel mai important element al politicii externe și de securitate a României, care conferă, dacă vreți, stabilitate și predictibilitate poziției noastre în această parte a Alianței Nord-Atlantice”, a zis Excelența Sa Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia.

România a spus, de multă vreme, americanilor, că este cu ei. Nu mai era nevoie de niciun fel de angajament suplimentar. Noi astăzi doar am spus că, în virtutea acelui angajament, permitem dislocarea temporară în România

„Asta arată că suntem predictibili. Este o continuitate. Și mai e ceva: Această decizie relansează, dacă vreți, dialogul de securitate româno-american și deschide alte oportunități în ce privește colaborarea în plan militar, dar și în plan politic. Mă întreb, în actualul context, după această decizie, cum va fi privită la Washington invitația pe care noi am adresat-o președintelui Donald Trump de a participa la summitul B9 din România, din luna mai a acestui an. Sunt convins că participarea domniei sale la un asemenea eveniment ar da un semnal cu semnificații multiple și cred că ar fi o continuare firească a acestui dialog de securitate, care astăzi a cunoscut un moment foarte important.

Acum să facem un exercițiu de imaginație. În primul rând, cred că ar fi fost foarte greu să zicem nu, pentru că, repet, argumentele oferite până acum sunt foarte solide. Practic, ar fi fost imposibil. O astfel de situație este greu de imaginat.

Să nu uităm că această continuitate a politicii României merge mult în spate. Ați menționat poziția noastră pe durata crizei din Kosovo. Atunci România a oferit spațiul aerian pentru aeronavele NATO care bombardau Serbia. Și știm foarte bine cât de importantă a fost acea conduită pentru parcursul nostru euroatlantic. Dar dacă am fi zis „nu”, acest lucru ar fi avut un impact destul de negativ, de fapt foarte negativ, în ceea ce privește relația noastră cu Statele Unite și, mai ales, poziționarea noastră în această constelație de aranjamente de securitate, în primul rând în ceea ce privește postura noastră ca aliat”, a mai zis Excelența Sa Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia, la Digi 24.

