Zelenski, în România. Culisele vizitei, analizate de Chirieac. România TV, ediție specială realizată în duplex cu DC News
Data actualizării: 23:41 11 Mar 2026 | Data publicării: 23:37 11 Mar 2026

EXCLUSIV Zelenski, în România. Culisele vizitei, analizate de Chirieac. România TV, ediție specială realizată în duplex cu DC News
Autor: Anca Murgoci

Bogdan Chirieac Bogdan Chirieac

România TV, ediție specială realizată în duplex cu DC News, joi, de la ora 13.00!

Un nou duplex România TV - DC News, transmis în direct între 13:00 și 14:00, cu analize și comentarii despre unul dintre cele mai importante subiecte ale momentului!

Tema principală este vizita lui Volodimir Zelenski în România și implicațiile acesteia pentru regiune, pentru securitatea europeană și pentru poziția țării noastre. Analize, dezbatere și explicații în timp real, într-o ediție specială realizată în parteneriat România TV - DC News. Urmăriți transmisia LIVE pe DC News, joi, începând cu ora 13:00.

Președintele Nicușor Dan îl va primi, joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul din Ucraina, Volodimir Zelenski, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, consultările bilaterale la nivel înalt vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei. România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei și contribuie în prezent la eforturile internaționale pentru o pace justă și durabilă, însoțită de garanții de securitate solide pentru Ucraina.

Agenda discuțiilor dintre președinții celor două țări va include teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor.

„Discuțiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia și industriile de apărare, dezvoltarea conectivității și de proiecte transfrontaliere, dar și pe rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei”, se arată în comunicat.

De asemenea, cei doi șefi de stat vor avea un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, situația de securitate în regiunea Mării Negre și evoluțiile de ultimă oră la nivel regional și global.

În egală măsură, președintele României se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă, precizează sursa citată. 

Paradox: De ce vrem ca un tânăr din Texas să moară pentru a apăra România, dar ne temem de niște echipamente militare americane 

