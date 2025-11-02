Oana Dobrescu vorbește despre RTVE, a doua sa casă dupa TVR

În Spania, de exemplu Televiziunea Publică asigură pentru 50 de milioane de cetățeni accesul la informație verificată, de calitate.

Amănunte ne oferă Oana Dobrescu, jurnalist TVE, a zis: „Piruli, turnul televiziunii sau Torrespania, este sediul știrilor televiziunii publice spaniole.

Ne aflăm în inima știrilor. Aici pulsul este ceva mai ridicat. Împărțim aceeași redacție, colegii de la canalul de știri și cei de la cele două telejurnale principale care se emit pe canalul 1. Aici există o masă centrală la care se așează producătorii de la canalul de știri și cei de la Telejurnal în strânsă legătură cu colegii de la radio, pentru că, uneori, ei confirmă înaintea noastră anumite informații de ultima oră și atunci ni le transmit în timp real.

La departamentul de știri externe se adaugă o vastă rețea de corespondenți, 15 de televiziune în America, America Latină, Europa, Asia Pacific și alți 7 de radio. Tot aici se află și departamentul de verificat. Practic niciun video nu poate fi transmis la televizor fără a fi verificat înainte. Fac o adevărată muncă de investigație pentru a demonta inclusiv știrile false apărute în mediul online.

TV Spaniol nu înseamnă doar știri, înseamnă emisiuni, filme, seriale, documentare, platformă online de streaming. Sediul principal se află în Prado de Rei, în afara Madridului, acolo sunt platourile mari de filmare, casa radio, ateliere pentru decoruri. TV Spaniol transmite toate competițiile sportive, există și un canal de sport.

Îmființată în 1956, TV Spaniol are în acest moment în jur de 6.800 de angajați. În ceea ce privește sursele de finanțare, TV Spaniol nu mai emite reclame din 2009 și principalele fonduri provin de la bugetul de stat, dar și din anumite taxe pe care le plătesc operatorii de telecomunicații, televiziunile prin platformele de streaming către TV Spaniol, cât și din vânzarea de producții proprii.

Noua conducere a TV Spaniol consideră că televiziunea publică este în acest moment subfinanțată, iar la preluarea mandatului a cerut fonduri suplimentare pentru a investi în modernizarea serviciilor către public. Și asta pentru că rolul televiziunii publice este esențial pentru o democrație sănătoasă, bazată pe informații de calitate, verificate și de încredere”, conform TVR.