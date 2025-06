Schimb de replici spumos Ciuvică - Chirieac: Sunteți trist? Ați mâncat bătaie în ultimul hal/ V-am luat tot!

Mugur Ciuvică, președintele GIP, și Bogdan Chirieac, analist politic DCNews, au avut un schimb de replici spumos și ironic, așa cum au obișnuit cititorii DCNews, în emisiunea ”Miercurea Neagră”, realizând o analiză aparte a ceea ce se întâmplă în aceste momente pe scena politică.

Redăm mai jos replicile ce pot fi urmărite integral în video:

Mugur Ciuvică: Domnule Chirieac, sunteți trist?

Bogdan Chirieac: Nu mai mult decât e cazul atunci când mă întâlnesc cu dvs.

Mugur Ciuvică: Se împlinește fix o lună de când ați mâncat bătaie în ultimul hal. Încă nu v-ați adunat de pe jos? Vă țin colegii aici, la DCNews, cu niște proptele.

Bogdan Chirieac: Deci nu vreți să înțelegeți deloc, d-le Ciuvică, că noi, USR-iștii, lasă că am câștigat alegerile, dar v-am luat și principalele ministere de sub nas, de la dvs., de la liberali. Deci de la iohaniștii liberali, am luat ministerele. Am luat Apărarea, Mediul, Economia. V-am lăsat, era să zic, în (...) gol. V-am luat tot! De ce nu recunoașteți? Plus că vă luăm și SRI-ul, am înțeles că dl. Polițeanu e în cărți, alături de dl. Marius Bostan.

Mugur Ciuvică: Rupeți un pic legăturile cu dl. Georgescu, că e în conservă. I-au zis și rușii: stai dr()cu acolo.

Bogdan Chirieac: Vă întreb. Cine este dl. Georgescu? Cine mai este? (...) A fost votat de poporul român, dar nu l-a lăsat dl. Ciuvică.

Diana Tache a intervenit și a subliniat: Corect este ”a fost nimeni niciodată”.

