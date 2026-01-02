€ 5.0985
DCNews Stiri Doi pescari căzuți în râul Olt. Tânăr de 28 de ani, resuscitat de echipele de salvare
Data actualizării: 10:08 02 Ian 2026 | Data publicării: 10:05 02 Ian 2026

Doi pescari căzuți în râul Olt. Tânăr de 28 de ani, resuscitat de echipele de salvare
Autor: Iulia Horovei

pescuit barbati pescari Doi bărbați aflați la pescuit. Rol ilustrativ/ Sursa foto: Agerpres
 

Doi bărbați aflați la pescuit au căzut în râul Olt, vineri, 2 ianuarie, fiind scoși din apă de echipele de salvare ajunse la fața locului.

Pompierii au intervenit, vineri, 2 ianuarie, pentru salvarea a doi bărbați aflați la pescuit, care au căzut în râul Olt, în zona localității Dobroteasa.

Tânăr de 28 de ani, scos inconștient din apă

Un bărbat de 65 de ani a fost scos imediat din apă de către echipajele de intervenție, cu hipotermie, în timp ce al doilea, în vârstă de 28 de ani, a fost scos ulterior, în stare de inconștiență.

Potrivit ultimelor informații, cei doi, tată și fiu, originari din Argeș, se aflau la pescuit cu o barcă, extrasă din apă de echipele de intervenție aflate la fața locului. 

„Echipaje din cadrul ISU Olt (Punctul de lucru Dobroteasa) și ISU Vâlcea (Detașamentul Drăgășani și Detașamentul Râmnicu Vâlcea), cu două autospeciale pentru intervenție și descarcerare, o autospecială pentru primă intervenție, două bărci cu motor și o ambulanță SMURD, acționează pentru căutarea și salvarea a două persoane căzute în râul Olt, în zona localității Dobroteasa”, potrivit ISU Olt.

„Primele echipaje ajunse la fața locului au reușit să salveze un bărbat în vârstă de 65 de ani, acesta fiind adus la mal cu semne vitale. Pacientul a fost transportat la UPU Vâlcea (...) A fost găsită și a doua persoană, inconștientă, adusă la mal și preluată de echipajele medicale”, au mai transmis pompierii.

Suprafața apei în zona care a avut loc incidentul este acoperită cu un strat subțire de gheață.

