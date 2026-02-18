Tensiuni în Senatul României: Motivul pentru care partidele de opoziție au ieșit din sală

Senatorul PSD Claudiu Daniel Catană a propus introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 84/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, propunere care a fost aprobată de plen.

În acest context, senatoarea PACE - Întâi România Nadia Cerva a reclamat faptul că acest proiect nu este afişat pe ordinea de zi de pe site-ul Senatului şi a solicitat amânarea discutării lui, însă propunerea a fost respinsă prin vot.

Ca urmare, senatorul PACE - Întâi România, Clement Sava, a anunţat că parlamentarii grupului părăsesc sala de plen, menţionând că acestui demers i se alătură şi reprezentanţii AUR.

Liderul senatorilor PACE - Întâi România, Dorin Petrea, a solicitat să se constate lipsa cvorumului.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că la începutul şedinţei a fost anunţat cvorumul, care va fi verificat la sesiunea de vot final.

Dezbaterile din plen au continuat după plecarea senatorilor PACE - Întâi România şi AUR, la final fiind prevăzută o sesiune de vot asupra proiectelor discutate, care au caracter ordinar.