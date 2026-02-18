€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Stiri Discrepanțe legislative în industria divertismentului pentru adulți: Asociația A.D.U.L.T. dă în judecată ITM București
Data actualizării: 10:53 18 Feb 2026 | Data publicării: 10:53 18 Feb 2026

Discrepanțe legislative în industria divertismentului pentru adulți: Asociația A.D.U.L.T. dă în judecată ITM București
Autor: Alexandra Curtache

fata in fata laptopului face videochat Foto: Unsplash

Meseriile din industria pentru adulți nu există în COR. Statul român refuză să recunoască legal munca a zeci de mii de oameni ITM.

Asociația A.D.U.L.T. a dat în judecată Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, după ce instituția a refuzat în mod repetat să răspundă concret la o întrebare esențială: care este încadrarea legală în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) pentru persoanele care prestează activităţi din domeniul divertismentului pentru adulți, precum videochat şi masaj erotic?

Blocaj instituțional între ITM și Ministerul Muncii

Răspunsul oficial al ITM Bucureşti a fost halucinant: „nu este treaba noastră, întrebați Ministerul Muncii", iar acesta la rândul lui, răspunde că „nu este treaba noastră, întrebați ITM-ul". O buclă kafkiană în care fiecare instituție pasează responsabilitatea, în timp ce zeci de mii de oameni sunt lăsați în zona gri a legislației muncii.

„Aceasta nu este doar o rușine instituțională, este o formă clară de dispreț la adresa muncii, demnității și vieților acestor oameni. ITM, deși legal are această obligație, refuză să spună ce COR se aplică, dar, în același timp, face controale și poate aplica amenzi pentru 'încadrarea greşită în COR'.

Suntem în absurdul total: te sancționez pentru că nu știi ce să alegi, dar refuz să-ți spun ce trebuia să alegi", declară Bogdan Petre, preşedintele Asociației A.D.U.L.T.

Activități fiscalizate, dar fără identitate în Codul Ocupațiilor

Este pentru prima dată în România când un ONG solicită oficial, instituţional şi juridic lămuriri cu privire la statutul ocupațiilor din industria legală a serviciilor pentru adulţi, activități legale, fiscalizate, controlate de ANAF, DSP și Poliție, dar pentru care statul refuză să spună ce cod COR li se aplică.

,,Cum să munceşti legal dacă statul nu te lasă să ai o meserie? Cum să ai contract de muncă dacă în Revisal nu există niciun cod pentru ceea ce faci, deși ANAF îți ia taxele în fiecare lună? De ce o maseuză care practică masaj erotic sau un model de videochat trebuie să se încadreze fictiv ca „dansator”, „manechin” sau „cosmeticiană”? Din ce rușine? Din ce dispreț?", întreabă retoric reprezentanţii Asociației A.D.U.LT.

Sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Recent, Asociația a reclamat Ministerul Muncii la CNCD, după ce a refuzat în scris să declanşeze procedura de actualizare a COR pentru a introduce ocupațiile corespunzătoare acestor domenii, în ciuda faptului că mii de persoane solicită acest lucru, iar realitatea de pe teren o impune.

„Poți face videochat legal, poți face masaj erotic legal, plătești taxe pentru asta, dar nu ai voie să ai o meserie. E ca și cum te-ar lăsa să conduci autobuzul, dar ți-ar spune că nu există cod pentru şofer'. Nu e doar o discriminare, e un abuz administrativ sistemic, o formă de ipocrizie de stat care condamnă mii de oameni la instabilitate, hărţuire și rușine instituțională", mai spune Bogdan Petre.

Asociația A.D.U.L.T. cere în instanță ca ITM București să fie obligat să răspundă oficial la întrebarea: dacă aceste ocupații sunt legale, unde sunt ele în COR? Și dacă nu sunt, ce soluție oferă statul român pentru ca aceste persoane să fie protejate de lege și să muncească legal, cu contracte şi demnitate?

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ministerul muncii
videochat
OnlyFans
itm
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Autobuz blocat în nămeți, salvat de oameni: L-au împins până l-au repus în mișcare
Publicat acum 26 minute
Tensiuni în Senatul României: Motivul pentru care partidele de opoziție au ieșit din sală
Publicat acum 37 minute
Moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, depusă în Senat de grupul PACE
Publicat acum 39 minute
Taximetrist găsit mort în maşină pe o stradă din Capitală
Publicat acum 43 minute
Călin Georgescu, chemat de urgență la tribunal după mișcarea a doi judecători
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 43 minute
COD PORTOCALIU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. Trafic blocat pe Centura Capitalei și pe A1
Publicat acum 3 ore si 11 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Ride-sharing. Cât costă cu Bolt o cursă de 30 minute, acum, în București, din cauza zăpezii
Publicat acum 3 ore si 14 minute
Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Bucureștiul sub zăpadă. Elena Mateescu (ANM) anunță noi ninsori: Ce îi așteaptă pe români în weekend / Prognoza meteo actualizată
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close