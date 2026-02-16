€ 5.0953
|
$ 4.2940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.2940
 
DCNews Stiri Scutiri CASS pentru mame și veterani, indemnizații modificate pentru copiii cu dizabilități. Cum arată Pachetul de Solidaritate al Ministerului Muncii
Data actualizării: 22:47 16 Feb 2026 | Data publicării: 22:38 16 Feb 2026

Scutiri CASS pentru mame și veterani, indemnizații modificate pentru copiii cu dizabilități. Cum arată Pachetul de Solidaritate al Ministerului Muncii
Autor: Iulia Horovei

bani lei suma Lei românești. Sursa foto: Pixabay

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat ce va conține Pachetul de Solidaritate, set de măsuri sociale destinat sprijinirii mai multor categorii de persoane.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat măsurile pe care le va conține Pachetul de Solidaritate, noi modificări pentru sprijinul mai multor categorii de persoane vulnerabile. Acesta a declarat că propunerile vor fi finanțate de la bugetul de stat: „Avem un act normativ, care, odată cu agrearea întregului pachet, poate intra, în secunda doi, în avizare interministerială și în ședința de Guvern. Ar fi preferabil în marja Legii bugetului, pentru că este vorba despre cheltuieli semnificative. Noi am calculat undeva la 2,2-2,3 miliarde de lei - impact bugetar”, a declarat Florin Manole, la Antena3 CNN.

Măsuri pentru mame

Mamele aflate în concediu maternal ar urma să fie scutite de la plata CASS, potrivit ministrului Manole.

„România are nevoie de o politică demografică. (...) Aici este vorba despre peste 140.000 de beneficiari, majoritatea mame, care ar fi scutite din luna martie, (n.r. de CASS pentru concedii)”, a punctat ministrul. 

Măsuri pentru pensionari

Ministerul a pregătit și o măsură pentru mai multe categorii de pensionari, care ar urma să primească bani în 2026, în două tranșe.

„Este vorba despre un sprijin pentru 2,8 milioane de pensionari, aceia care au pensii sub 3.000 de lei și care simt cel mai greu povara inflației, creșterile de prețuri. (...) Pentru aceste categorii, avem 1.000 de lei, 800 de lei sau 600 de lei în două tranșe: jumătate pentru luna aprilie, jumătate pentru luna decembrie.

Ne-am gândit, ca în anii trecuți, la vârfurile de cheltuieli pentru fiecare familie. Vorbim despre 1,2 milioane de pensionari, care sunt sub 1.500 de lei, peste 600.000 de pensionari cu sub 2.000 de lei, și aproape 1 milion de pensionari, care au venituri sub 3.000 de lei”, a explicat acesta.

Citește și: Guvernul pregătește schimbări majore pentru pensii. Ministrul Muncii, anunț așteptat de milioane de pensionari

Veterani scutiți de plata CASS

În Pachetul de Solidaritate sunt prevăzute măsuri și pentru 366 de veterani, care vor fi scutiți de la plata CASS.

„Aici este o măsură simbolică, nu e un impact bugetar, e în sensul recunoștinței pentru niște oameni”, a declarat Manole.

Indemnizații mărite pentru copiii cu dizabilități și sprijin pentru copiii din familii vulnerabile

De asemenea, Ministerul promite creșterea indemnizației de handicap pentru copiii cu dizabilități și a sprijinului pentru copiii din familii vulnerabile. 

„Am gândit-o în oglindă cu înghețarea alocațiilor, care ar fi costat 1 mld. de lei. (...) Pentru multe familii din țară, 30, 50 sau 100 lei pe lună înseamnă foarte mult”, a spus Manole. El a explicat cum ar urma să fie aceste măsuri puse în aplicare: „Propunerea mea ar fi să creștem un pic mai mult procentul la copiii cu beneficii mai mici și un pic mai puțin procentual la copiii cu beneficii mai mari. Aici sunt peste 80.000 de copii. Impactul bugetar pe anul trecut a fost în jur de 400 de milioane de lei, iar acum, dacă punem 100 de milioane în plus, putem redistribui și pentru cei mai oropsiți, o sumă un pic mai mare”, a declarat Florin Manole, luni, 16 februarie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ministerul muncii
florin manole
pachet de solidaritate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Herman Halușcenko, fost ministru ucrainean al Energiei, acuzat de spălare de bani și crimă organizată
Publicat acum 15 minute
Procentul uriaș al românilor care merg la Urgențe fără a avea una. Dr. Vântu: Până la urmă, tot la spital ajung
Publicat acum 45 minute
Cum se vor numi hipermarketurile fraților Pavăl, după ce vor prelua Carrefour
Publicat acum 57 minute
Un român a furat zilnic 1.000 de euro din restaurantul unde muncea încă din 2018. Câți bani a strâns și ce facea cu ei
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Ultimatum pentru Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu: Atunci nu vom avea buget și vom retrage încrederea premierului. Punct!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 44 minute
Viktor Orban, replică pentru Zelenski, după ce președintele Ucrainei s-a luat de burta lui mare
Publicat acum 12 ore si 25 minute
Cine e în spatele deciziei lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace? Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 7 ore si 28 minute
Liderii coaliției de guvernare, deciziile momentului despre relansarea economică, taxe și impozite. Apar și excepțiile
Publicat acum 14 ore si 52 minute
Ponta: Tolontan critica contractul pentru autostrada Comarnic - Brașov. Funky Citizens scria, la DNA, că deranjăm natura cu autostrada
Publicat acum 17 ore si 18 minute
Horoscop 16 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close