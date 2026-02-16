Scutiri CASS pentru mame și veterani, indemnizații modificate pentru copiii cu dizabilități. Cum arată Pachetul de Solidaritate al Ministerului Muncii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat măsurile pe care le va conține Pachetul de Solidaritate, noi modificări pentru sprijinul mai multor categorii de persoane vulnerabile. Acesta a declarat că propunerile vor fi finanțate de la bugetul de stat: „Avem un act normativ, care, odată cu agrearea întregului pachet, poate intra, în secunda doi, în avizare interministerială și în ședința de Guvern. Ar fi preferabil în marja Legii bugetului, pentru că este vorba despre cheltuieli semnificative. Noi am calculat undeva la 2,2-2,3 miliarde de lei - impact bugetar”, a declarat Florin Manole, la Antena3 CNN.

Măsuri pentru mame

Mamele aflate în concediu maternal ar urma să fie scutite de la plata CASS, potrivit ministrului Manole.

„România are nevoie de o politică demografică. (...) Aici este vorba despre peste 140.000 de beneficiari, majoritatea mame, care ar fi scutite din luna martie, (n.r. de CASS pentru concedii)”, a punctat ministrul.

Măsuri pentru pensionari

Ministerul a pregătit și o măsură pentru mai multe categorii de pensionari, care ar urma să primească bani în 2026, în două tranșe.

„Este vorba despre un sprijin pentru 2,8 milioane de pensionari, aceia care au pensii sub 3.000 de lei și care simt cel mai greu povara inflației, creșterile de prețuri. (...) Pentru aceste categorii, avem 1.000 de lei, 800 de lei sau 600 de lei în două tranșe: jumătate pentru luna aprilie, jumătate pentru luna decembrie.

Ne-am gândit, ca în anii trecuți, la vârfurile de cheltuieli pentru fiecare familie. Vorbim despre 1,2 milioane de pensionari, care sunt sub 1.500 de lei, peste 600.000 de pensionari cu sub 2.000 de lei, și aproape 1 milion de pensionari, care au venituri sub 3.000 de lei”, a explicat acesta.

Veterani scutiți de plata CASS

În Pachetul de Solidaritate sunt prevăzute măsuri și pentru 366 de veterani, care vor fi scutiți de la plata CASS.

„Aici este o măsură simbolică, nu e un impact bugetar, e în sensul recunoștinței pentru niște oameni”, a declarat Manole.

Indemnizații mărite pentru copiii cu dizabilități și sprijin pentru copiii din familii vulnerabile

De asemenea, Ministerul promite creșterea indemnizației de handicap pentru copiii cu dizabilități și a sprijinului pentru copiii din familii vulnerabile.

„Am gândit-o în oglindă cu înghețarea alocațiilor, care ar fi costat 1 mld. de lei. (...) Pentru multe familii din țară, 30, 50 sau 100 lei pe lună înseamnă foarte mult”, a spus Manole. El a explicat cum ar urma să fie aceste măsuri puse în aplicare: „Propunerea mea ar fi să creștem un pic mai mult procentul la copiii cu beneficii mai mici și un pic mai puțin procentual la copiii cu beneficii mai mari. Aici sunt peste 80.000 de copii. Impactul bugetar pe anul trecut a fost în jur de 400 de milioane de lei, iar acum, dacă punem 100 de milioane în plus, putem redistribui și pentru cei mai oropsiți, o sumă un pic mai mare”, a declarat Florin Manole, luni, 16 februarie.