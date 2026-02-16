Karol Nawrocki vrea ca Polonia să aibă arme nucleare

Într-un interviu acordat postului de televiziune Polsat, Karol Nawrocki s-a descris drept "un mare susţinător al aderării Poloniei la proiectul nuclear şi a argumentat că ţara sa ar trebui să-şi dezvolte strategia de securitate bazată pe potenţialul nuclear, scrie Agerpres.

"Această cale, cu privire la toate reglementările internaţionale, este calea pe care ar trebui să mergem. Trebuie să lucrăm pentru acest obiectiv aşa că putem începe munca. Suntem o ţară aflată chiar la frontiera unui conflict militar. Atitudinea imperială, agresivă a Rusiei faţă de Polonia este bine-cunoscută, a explicat şeful statului polonez.

Comentariile sale intervin pe fondul unei dezbateri în mai multe ţări europene despre dezvoltarea propriilor arme nucleare, în contextul sporirii ameninţărilor din partea Moscovei şi al erodării încrederii în SUA.

Şefa guvernului leton Evika Silina a declarat în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, eveniment anual desfăşurat la finalul săptămânii trecute, că descurajarea nucleară poate oferi noi oportunităţi. În acelaşi timp, cancelarul german Friedrich Merz a anunţat că sunt în curs discuţii cu Franţa despre o capacitate europeană de descurajare.

Întrebat în ce fel Moscova ar putea reacţiona la un program de arme nucleare polonez, Nawrocki a răspuns: "Rusia poate reacţiona agresiv la orice.