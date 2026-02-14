Maia Sandu participă la Conferința de Securitate de la Munchen, în perioada 13-15 februarie 2025, unde, în prima zi, a avut deja întâlniri bilaterale cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Subiectele puse pe agendă de președintele de la Chișinău sunt consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova și aderarea la Uniunea Europeană.

Prezența Republicii Moldova, care e reprezentată de președintele Maia Sandu, contrastează cu cea a României, din partea căreia, la Munchen au fost trimiși Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, și Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale.

Foto: Agerpres

Bogdan Chirieac: Ce ar putea înseamna pentru România întâlnirea Maiei Sandu cu Marco Rubio

Analistul politic Bogdan Chirieac a pus prezența Maiei Sandu la Munchen pe seama „experienței mai mari pe care o are în politica externă față de președintele Nicușor Dan“. Totuși, analistul politic a remarcat că „nu e de bine faptul că România este reprezentată de doamna Oana Țoiu și de domnul Radu Miruță, care nu au avut discursuri semnificative“.

„Partea bună e că întâlnirea Maiei Sandu cu Marco Rubio ar putea să însemne că SUA nu doresc să lase rușilor Republica Moldova“, a precizat analistul politic, remarcând în același timp că secretarul de stat american „nu a făcut nicio referință la Rusia în discursul său, lucru care ne pune oarecum pe gânduri, fiindcă Rusia e cel mai mare agresor și cel mai mare pericol la adresa lumii occidentale“.

Potrivit lui Bogdan Chirieac, dacă „SUA nu sunt dispuse să cedeze Republica Moldova, cu siguranță că nu vor fi dispuse să cedeze România“.

„E o veste bună atât pentru noi, cât și pentru frații noștri de dincolo de Prut“, a conchis Bogdan Chirieac.