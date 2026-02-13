Cât de sigure sunt micro-vehiculele electrice. Ce spun specialiștii după ce un Smart electric a luat foc în București, iar o femeie a murit

Un incendiu de amploare a izbucnit vineri pe Bulevardul Constructorilor din Capitală, unde mai multe mașini au fost cuprinse de flăcări. Pompierii au intervenit pentru lichidarea focului. La fața locul incidentului a fost găsită o femeie moartă, iar soțul acesteia a fost transportat la spital, cu arsuri.

Reprezentanții importatorilor de vehicule electrice au menționat care ar putea fi cauzele incendiului mașinii electrice. Vezi detalii pe DC Business!