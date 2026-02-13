Cât de sigure sunt micro-vehiculele electrice. Ce spun specialiștii după ce un Smart electric a luat foc în București, iar o femeie a murit

Un incendiu a izbucnit vineri la un Smart electric în București. O femeie a murit, iar soțul acesteia a ajuns la spital, cu arsuri.
Un incendiu de amploare a izbucnit vineri pe Bulevardul Constructorilor din Capitală, unde mai multe mașini au fost cuprinse de flăcări. Pompierii au intervenit pentru lichidarea focului. La fața locul incidentului a fost găsită o femeie moartă, iar soțul acesteia a fost transportat la spital, cu arsuri.
Reprezentanții importatorilor de vehicule electrice au menționat care ar putea fi cauzele incendiului mașinii electrice. Vezi detalii pe DC Business!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci