Într-un interviu la DC News, la emisiunea DC Conducem, Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a comparat situația din România, la nivel de număr de morți pe șosele, cu ceea ce se întâmplă în țările nordice.

Amintim și că vineri, 17 octombrie, se deschide lotul 2 din Autostrada Moldovei.

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat, joi, că traficul va fi deschis vineri pe încă 28,35 km ai Autostrăzii Moldovei (lotul 2, Mizil – Pietroasele / Stâlpu). Secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu, a zis că deschiderea va fi la ora 17:10.

„În toate țările există o categorie de teribiliști extremi la volan, fie că sunt drogați, fie că se urcă la volan sub influența alcoolului, fie că circulă cu viteză excesivă. Toate țările au morți din aceste cauze. Danemarca a avut, pe 1.200 de kilometri de autostradă, 4 morți. Asta înseamnă că acolo au fost niște nerespectări de reguli.

Noi, la mai puțin de 1.200 de kilometri de autostradă, am avut 40 de morți. De 10 ori mai mult! Da, într-adevăr, nu putem elimina, din păcate, total. Nicio țară nu a reușit, dar au reușit statele nordice să fie cu 0 copii morți în anumiți ani și Helsinki a reușit să aibă zero persoane decedate în accidente rutiere.

Dar în Helsinki, 60-70% din drumuri au restricții de viteză de 30 km/h, câteva cu 40 km/h și restul cu 50 km/h. La noi se merge cu 50-70 pe toate străzile din cartiere. Pe strada pe care locuiesc, în Corbeanca, din păcate, 10% din cei care merg, merg cu 50-70 km/h“, a zis Titi Aur.

El a făcut un apel pentru realizarea unei strategii care să includă pe de o parte educația pentru șoferi, iar pe de altă parte sancțiuni dure, astfel încât șansele de producere a accidentelor cu morți să fie cât mai mică.

„Sunt lucruri cu care ne confruntăm zi de zi și nu reușim să le punem la punct. Avem de 10 ori mai mulți morți decât în oricare din țările nordice. Putem rezolva asta doar declanșând un masterplan adevărat care să includă atât educație, cât și coerciție, ca să vedem efectele peste 4-5 ani“, a conchis, la DC News, Titi Aur, specialist în conducere defensivă.

