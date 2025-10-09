Într-un dialog la emisiunea DC Conducem, Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a răspuns la o întrebare a jurnalistului Florin Răvdan privitoare la interzicerea trotinetelor electrice, după ce la Piatra Neamț, un tânăr de 15 ani a murit după ce a căzut de pe un astfel de vehicul.

„Am văzut că în București, acum, se vorbește despre un regulament mai strict ce privește trotinetele electrice. Este pus în dezbatere publică și ar urma să fie adoptat. La Piatra Neamț chiar le-a interzis, după ce a murit un tânăr. Până la urmă, care e soluția?“, a întrebat jurnalistul Florin Răvdan.

„Au fost accidente în aviație, grave, cu mulți morți. S-a interzis aviația? Nu! S-au găsit în schimb reguli care să ducă la o probabilitate cât mai mică de accident. Au fost, de asemenea, multe accidente de muncă în diferitele industrii. S-a oprit industria? Nu! S-au găsit reguli de protecție a muncii.

Acum a apărut trotineta electrică. În primul rând să ne uităm la ce e bună trotineta electrică: ne deplasăm ușor, e economică, e ecologică, reducem aglomerația etc. Sunt avantaje destule, dar trebuie să faci reguli în așa fel încât probabilitatea de accident să fie cât mai mică“, a explicat Titi Aur.

Titi Aur: Cum să reducem numărul de accidente cu trotinete electrice

Specialistul în conducere defensivă a spus și care ar trebui să fie măsurile luate astfel încât accidentele cu trotinete electrice să fie cât mai puține.

„Prima regulă care e general valabilă în toată Europa și în România e să nu se meargă mai repede de 25 km/h, pentru că se consideră că peste această viteză, pericolul e maxim, deși copilul ăla de la Piatra Neamț a murit cu o trotinetă închiriată care era oricum limitată la 25 km/h. Acel copil nu a respectat regula că minorii trebuie să aibă cască și s-a lovit cu capul de pământ și a murit. Primarul a interzis trotinetele închiriate în Piatra Neamț, culmea, chiar pe cele care sunt limitate. Pe cele private nu le-a interzis, pentru că nu poate, și cei care le posedă circulă în continuare și pot merge cu 70-80 km/h.

Poți să faci reguli. Prima e cea cu 25 km/h, iar apoi trebuie să mergi spre educație. Nimeni din România nu se uită spre educație. Nu au curajul, nu vor, parcă e bau-bau. Este nevoie de educație în școli, cum se întâmplă în alte școli. Când vorbim de investiții în zona de educație, în sensul de cursuri, nimeni nu acceptă asta. Secretarul de stat din Ministerul Educației mi-a spus: „Dacă aș avea buget la Minister pentru educație rutieră, nu aș avea ce să fac cu el“. E omul care venea la ședință pe siguranță rutieră. Nici măcar în interiorul Ministerului Educației nu se pune problema de așa ceva. Lipsa educației rutiere te omoară la propriu, mai ales acum, când copiii circulă cu trotineta electrică“, a conchis Titi Aur.

